В червні агрономи не рекомендують сіяти капусту та редиску

Якщо ви відкладали посадку деяких городніх та садових культур, то зараз може бути невдалий час для цього. Які квіти і овочі не варто сіяти у червні, щоб не втратити даремно посадковий матеріал, пише Prostoway.

В червні світловий день стає довшим. Це добре, бо рослини отримують більше потрібного їм світла. Але деякі з них від збільшеного світлового дня йдуть в стрілкування, а не направлені на ріст. В червні агрономи не рекомендують сіяти капусту та редиску. Ці культури відразу підуть у цвіт без формування плодів.

З кабачками та гарбузами також не все однозначно. Є ризик, що вони не встигнуть вирости та достигнути, якщо вони пізньостиглих сортів. Зачекайте в червні з ріпою, редькою та дайконом. Їх краще перенести на другу половину літа. В червні якщо і садити, то тільки чорну редьку.

В червні пізно сіяти деякі квіти, для яких важлива прохолода і які мають тривалий вегетативний період:

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