При плануванні озеленення клумб або подвір’я варто заздалегідь зважити не лише на декоративність рослин

Не всі яскраві та привабливі квіти однаково безпечні. Деякі з них, хоч і тішать око ніжними пелюстками та витонченими формами, приховують серйозну небезпеку для людей і тварин. При плануванні озеленення клумб або подвір’я варто заздалегідь зважити не лише на декоративність рослин, а й на їхній вплив на здоров’я. «Субота» пише про кілька квітів, від яких краще відмовитися.

Конвалія

Ця весняна квітка асоціюється з чистотою, ніжністю і пробудженням природи. Проте за її тендітною красою ховається сильна токсичність. Усі частини конвалії – корінь, листя, квіти і навіть ягідки – містять отруйні речовини. Контакт із рослиною може викликати алергію або подразнення шкіри, а при потраплянні всередину серйозне отруєння. Особливо обережно слід ставитися до конвалії у сім’ях з маленькими дітьми або домашніми тваринами.

Жовтець їдкий

Нерідко трапляється на дачних ділянках і в природі, але ця рослина зовсім не така безпечна, як здається. Сік жовтцю містить токсини, які при контакті зі шкірою викликають свербіж, печіння і навіть хімічні опіки. А якщо його частинки випадково потраплять в організм – можливі інтоксикація, запальні процеси в травному тракті та інші неприємні симптоми.

Наперстянка (дигіталіс)

Висока й ефектна, вона прикрашає багато садів, але її привабливий вигляд – це лише маска. Наперстянка містить глікозиди, які впливають на серцево-судинну систему. Навіть у незначних дозах ця речовина може порушити роботу серця й стати причиною отруєння. При передозуванні наслідки можуть бути фатальними. Висаджувати її біля будинку, особливо якщо є діти, не варто.

Вовчі ягоди

Ця рослина небезпечна буквально всім: від ароматних квітів до яскравих плодів. Її запах здатен викликати головний біль, нудоту та подразнення слизових оболонок. Ще небезпечнішими є ягоди, які виглядають привабливо, особливо для дітей. Навіть невелика доза може стати причиною сильного отруєння. Вовче лико небезпечне і для домашніх тварин, які можуть його випадково з’їсти.

Рицина

Рослина з великим декоративним листям часто використовується для створення акцентів у саду. Але всередині її насіння ховається один із найнебезпечніших природних токсинів – рицин. Його вплив на організм надзвичайно агресивний: уражаються нирки, печінка, кишечник, серце. Вживання навіть невеликої кількості рицини може мати летальні наслідки. Через високу токсичність рицину цю рослину категорично не радять вирощувати у дворі.

Дурман (датура)

Запашні квіти й екзотичний вигляд дурману можуть зацікавити навіть досвідченого садівника. Але в його тканинах містяться потужні алкалоїди, здатні викликати галюцинації, порушення свідомості та гостре отруєння. Особливо небезпечний дурман для дітей, які можуть сприйняти його плоди за їстівні, або для тварин, які випадково з’їдять листя чи насіння.