Перед тим як висаджувати таке дерево, варто ретельно вивчити його особливості

Вічнозелені дерева можуть стати чудовою прикрасою вашого двору, додаючи йому елегантності та затишку. Проте не всі хвойні рослини підходять для приватних територій. Деякі з них можуть бути інвазивними, токсичними або вимагати надмірного догляду. Перед тим як висаджувати таке дерево, варто ретельно вивчити його особливості та потенційні ризики. Що краще не садити на своєму подвір’ї, пише ТСН.

Секвоя (Sequoia sempervirens)

Це одне з найбільших дерев у світі, яке може досягати висоти понад 90 метрів. Воно потребує величезного простору та спеціальних умов для росту, тому не підходить для обмежених ділянок.

Манцинела (Hippomane mancinella)

Це дерево, що росте в тропічних регіонах, має отруйний сік, який може викликати серйозні опіки. Його плоди також токсичні і можуть призвести до летального отруєння.

Тис (Taxus spp.)

Популярне в ландшафтному дизайні дерево, яке містить токсини в усіх своїх частинах, окрім м’якоті ягід. Особливо небезпечне для дітей, домашніх тварин і худоби.

Культерська сосна (Pinus coulteri)

Це високе дерево з важкими шишками, які можуть важити до 2,5 кг і падати з висоти десятків метрів. Такі шишки можуть серйозно пошкодити автомобілі або людину.

Австралійська сосна (Casuarina equisetifolia)

Це дерево швидко поширюється, витісняючи місцеву флору. Воно також виділяє алелопатичні речовини, які пригнічують ріст сусідніх рослин.

Крушина вільхоподібна (Frangula alnus)

Декоративне дерево з гарними ягодами та блискучим листям, яке часто використовують як живопліт. Але воно має агресивну кореневу систему, яка легко дає паростки, а його ягоди активно розносять птахи, засіюючи довкілля.

Бирючина китайська (Ligustrum sinense)

Це дерево активно розмножується насінням і кореневими «нащадками», тому швидко поширюється за межі відведеної території. Її густе листя затіняє інші рослини та пригнічує їхній ріст.

Англійський падуб (Ilex aquifolium)

Популярний у Європі символ Різдва може стати проблемою у дворі. Падуб швидко розмножується завдяки птахам, які розносять його насіння, та має колюче листя, небезпечне для дітей та домашніх тварин.

Кипарис Лейланда (Cupressocyparis leylandii)

Це дерево вирощують як швидкорослий живопліт, але воно надзвичайно вразливе до грибкових хвороб, кореневої гнилі та виразок. Неправильне садіння чи загущення насаджень призводять до хвороб і масового відмирання дерев.