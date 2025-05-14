Насіння петунії має не завжди стабільну схожість

Якщо ви мрієте про яскраві, пишні квіти на клумбі або балконі, не обов’язково висівати десятки насінин і з нетерпінням чекати, коли ж проросте бодай частина з них. Насіння петунії має не завжди стабільну схожість, тому інколи витрачений час і зусилля не виправдовують очікувань. Однак є простий спосіб отримати з однієї рослини цілу колекцію квітучих кущів і для цього вам знадобиться лише одна доросла петунія. Як це зробити, пише Dailynews.

Секрет розмноження петунії

Ключовий агротехнічний прийом, який допомагає не лише зробити кущі більш пишними, а й отримати нові саджанці – це прищипування. Його можна проводити декілька разів протягом одного сезону, орієнтуючись на активне зростання рослини. Завдяки прищипуванню основний кущ розгалужується, стає щільнішим і декоративнішим. Але найголовніше – ви отримуєте безліч пагонів, які легко вкорінити.

З верхівкових і бокових пагонів, які активно тягнуться вгору, виходять ідеальні живці для розмноження. Їх зрізати потрібно чистими ножицями або гострим секатором. Викидати ці обрізки не варто, вони стануть вашими майбутніми кущами петунії.

Як підготувати живці до укорінення

Після зрізання з пагонів обов’язково видаліть нижнє листя, це допоможе уникнути загнивання в ґрунті. Потім дайте живцям полежати протягом години на повітрі, зрізи мають злегка підсохнути, щоб краще вкоренитися.

Перед посадкою бажано обробити нижню частину живця стимулятором росту, наприклад, занурити в порошок «Корневіну». Далі живці висаджують у легкий, повітропроникний субстрат – оптимально змішати звичайний ґрунт з вермикулітом у пропорції 1:1. Така суміш добре утримує вологу й не дає загнивати корінню.

Створюємо сприятливі умови

Після посадки молоді саджанці потрібно акуратно полити. Щоб підтримати вологість, можна злегка обприскати їх водою з пульверизатора. Для прискорення укорінення важливо створити тепличні умови: накрийте горщики або ящики з живцями прозорою плівкою або пластиковим куполом.

Поставте ємність у тепле, але не спекотне місце з розсіяним світлом. Плівку щодня піднімайте на кілька хвилин, щоб провітрювати живці – це запобігає утворенню цвілі.

Результат уже через 10 днів

Якщо все зробити правильно, вже за 7-10 днів з’являться перші корінці. Вкорінені пагони можна пересадити в окремі горщики або прямо в ґрунт, коли вони зміцніють. Так всього з однієї петунії ви отримаєте до шести нових кущиків – усі такі ж яскраві, міцні й здатні прикрасити будь-яку ділянку.