Петунії та сульфінії люблять рясний полив: при нестачі вологи цвітіння слабшає

Висаджуючи петунії чи сульфінії на підвіконні чи у підвісному кашпо, ми хочемо, щоб вони цвіли до пізньої осені. Проте часто в рослин оголюються стебла, зменшується кількість квітів і рослина втрачає свою привабливість. Як зробити цвітіння сульфіній рясним і тривалим, щоб квіти радували вас з травня по жовтень, розповідає KvitkaInfo.

1. Великий горщик.

Коріння рослини вимагає простору, тому петунії висаджують на певній відстані одна від одної:

30 см для сортів, що утворюють великі кущі;

25 см для сортів з великими квітками;

20 см для дрібних квітів.

Якщо розсада висаджується у вазони, то на один кущ має бути горщик об’ємом 5 л.

2. Родючий субстрат.

Петунія добре росте на супісках і суглинках та на відкритих сонячних ділянках. Перед посадкою потрібно внести компост або перегній. Для створення гарного повітропроникного субстрату ґрунт змішують з торфом, можна додати попелу. Висаджують на постійне місце розсаду разом з грудкою землі, краще робити це ввечері і не раніше другої половини травня. Після висаджування рослини рясно поливають, а на наступний день мульчують, щоб запобігти швидкому випаровуванню вологи.

3. Підживлення.

Перше внесення добрив проводиться через тиждень після висаджування на постійне місце на клумбі чи в горщику. Спершу необхідно вносити азотні добрива, щоб кущ швидше розростався. На початку бутонізації, щоб стимулювати цвітіння, варто використовують фосфорні та калійні суміші або вже готові мінеральні добрива для петуній. Підживлення проводяться не рідше одного разу на 5 днів як кореневим, так і позакореневим способом.

5. Достатній полив.

Петунії та сульфінії люблять рясний полив: при нестачі вологи цвітіння слабшає. Водночас важливо не допустити перезволоження земляної грудки, адже так можуть виникнути грибкові захворювання. Якщо рослина перебуває в горщику або вазоні, необхідно зробити дренаж. Поливати рослини потрібно ввечері кожен день або через день під корінь, щоб не пошкодити квіти. У спекотні дні поливають двічі – вранці і ввечері.

6. Прищипування.

Щоб зробити рослину пишнішою, прищипніть гілочку над третім листом. Це краще зробити з верхівкою пагона, щоб бічні відгалуження пішли в ріст. Для формування красивої квітучої кулі також необхідне прищипування бічних стебел, коли вони відростуть на 10-15 см в довжину. Крім того, важливо видаляти відцвілі квіти, які забирають багато енергії у рослини через формування насінневих коробочок: це прискорить утворення нових бутонів.

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