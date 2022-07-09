Лаванда є досить самодостатньою рослиною і чудово почувається на самоті, ефктно прикрашаючи газон

Лаванда – ефіроолійна й ароматична культура, що виділяє пряний запах, при чому ефірна олія міститься не тільки у квітах рослини, а й у всіх її частинах. Вона має незмінний попит, оскільки застосовується у фармацевтичній і парфумерно-косметичній промисловості, в медицині та в ароматерапії, а також у харчовій промисловості, в кулінарії та лікеро-горілчаної галузі. Активно використовується лаванда в ландшафтному дизайні, і саме тут вона найкраща. Про варіанти використання цієї рослини в дизайні саду розповідає «Дім і сад».

Альпійська гірка. У дикій природі лаванду найчастіше можна зустріти саме на гірських схилах, її коріння добре до цього пристосоване. Тому рослину часто використовують у дизайні альпійських гірок чи рокаріїв.

Міксбордер. Лаванда добре вживається з іншими рослинами, головне – щоб вони її не затіняли. У лінійній композиції її рекомендують поєднувати з культурами, які мають рожеві, білі, фіолетові, помаранчеві, блакитні та жовті квіти. Дуже ефектним є сусідство лаванди з шавлією, маком або седумом.

Бордюрні посадки та живі огорожі. Лавандовий бордюр потребуватиме ретельного догляду, проте якщо вам вдасться досягнути кущів однакової висоти, вони ефектно підкреслять і прикрасять доріжки саду. З високорослих сортів можна виростити живу огорожу – довкола будинку чи всієї ділянки.

Рослина-компаньйон. Лаванда чудово поєднується з багатьма рослинами, але чи не найбільш вдалим є її поєднання з трояндами червоних та рожевих відтінків. Також гарним є сусідство з пряними травами – деревієм, розмарином, чебрецем, материнкою, кропом, шавлією тощо.

Рослина-соло. Водночас лаванда є досить самодостатньою рослиною і чудово почувається на самоті, ефктно прикрашаючи газон.

Контейнери. Аби досягнути неординарного дизайну, можна висадити лаванду в контейнери або горщики, які можна переносити з місця на місце, у тому числі – на зимівлю в приміщення. Для цього слід обирати низькорослі сорти.

Захист від шкідників. Лаванду досить часто садять на городі – не для краси, а з практичною метою. Її аромат не переносять колорадські жуки, плодожерки та частина інших шкідників.

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