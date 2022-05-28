Усі сорти шавлії відносяться до ефіроолійних, а їх аромат допомагає ефективно відлякувати черевоногих

Равлики й слимаки завдають величезної шкоди городнім культурам, швидко розмножуються і підгризають надземну частину рослин, а крім того, є переносниками грибкових захворювань. Якщо черевоногих на грядках не дуже багато, можна обійтися без хімічних речовин та пасток і просто посадити рослини-репеленти. Вони віджахнуть вже наявних молюсків і стануть хорошою профілактикою.

Про культури, які відлякують равликів і слимаків, розповідає «Дім і сад». Вони не токсичні для черевоногих, алемають сильний і неприємний для молюсків запах. Спробуйте висадити ці рослини навколо грядок перед тим, як переходити до хімічних препаратів.

Розмарин лікарський – не тільки популярна пряність, але й ефективний репелент, оскільки його листя виділяє відчутний аромат. У ньому є нотки хвойних, цитрусових і камфори – все те, що не люблять слимаки.

Петрушка посівна містить в зелені ефірну олію, так звану «камфору петрушки». Сильний пряний запах не тільки віджахне молюсків, але й допоможе господині на кухні – зробить страви більш вітамінними й корисними.

Чебрець теж відноситься до ефіроолійних культур, тому на ньому майже ніколи не зустрічаються комахи й молюски. Їх відлякують запашні речовини, які активно виділяє трава. Крім того, це відмінний ґрунтопокривник, корисна пряність для кухні та домашньої аптечки.

Усі сорти шавлії відносяться до ефіроолійних, а їх аромат допомагає ефективно відлякувати черевоногих. Також цю рослину використовують в медичних і кулінарних цілях, це чудовий медонос. Селекціонери вивели навіть кілька сортів з красивими яскравими бутонами.

Запах, завдяки якому господині люблять базилік, дуже не подобається молюскам. Пряний аромат запашного перцю з трохи прохолодними солонуватими нотками виділяють ефірні масла – їх багато в листі й стеблах рослини. Культура є однією з найдавніших приправ, використовується і в медичних цілях.

Суцвіття лаванди охоче використовують парфумери, а також виробники побутової хімії. Господині готують з їх допомогою напої, ароматизують приміщення і одяг, захищають останню від молі. Масло лаванди – хороший антисептик, а на клумбах квітучі кущі виглядають дуже мальовничо. На людину їх запах діє заспокійливо, а ось для черевоногих це досить сильний подразник.

Деревій звичайний вже давно не вирощується як виключно лікарська культура. Його декоративність оцінили багато садівників: існують види з рожевими, сніжно-білими та червоними суцвіттями. Багаторічник також містить ефірні олії та завдяки слабопряному запаху використовується і в кулінарії, і як репелент від черевоногих та комах. Чим багатша земля, на якій росте деревій, тим слабші його смако-ароматичні властивості. Тому якщо хочете відвадити слимаків і равликів – не перестарайтеся з водою і вітамінними комплексами.

Деякі городники стверджують, що черевоногі також погано переносять настурції, аквілегії, лавр, манжетки, морозник, материнку, крокосмію та незабудку.

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