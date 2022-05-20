На стадії плодоношення полуниці в боротьбі зі шкідниками застосовують безпечні народні засоби

У полуниці багато ворогів, тому навіть при дуже гарному догляді є ризик втратити частину врожаю. Саме тому профілактичні обробки кущів від шкідників дуже необхідні, і їх слід проводити впродовж усього періоду вегетації – до початку цвітіння й після збору врожаю. Якщо шкідники з’явилися під час цвітіння чи плодоношення – доведеться обприскати кущі й у ці періоди. Чим і як правильно проводити обробки полуниці від шкідливих комах, пояснює «Флорист-Х».

Обробка до початку цвітіння

Щойно з полуничних грядок зійде сніг, видаліть сухе, пошкоджене, зміненого кольору та згниле за зиму листя, після чого рясно обприскайте грядки розчином біологічних препаратів «Іскра-біо», «Фітоверм» чи «Акарін». Вони не шкодять довкіллю, але чудово дають раду з комахами та павукоподібними шкідниками. Потрапивши на листя, розчини вбираються рослинами впродовж декількох годин, а триває їхня дія 18-21 день.

Безпечними для полуниці й водночас ефективними проти шкідників є:

бордоська рідина (має у складі вапно та мідний купорос і чинить сильну, але м’яку дію);

спиртовий розчин йоду (у 10 л воли розчиняють 10 крапель йоду, обробку проводять кілька разів, захистщає не тільки від шкідників, а й від грибкових інфекцій);

перманганат калію (рясне обприскування кущів і ґрунту слабким розчином знищує всіх паразитів);

сечовина (1 столову ложку препарату розчиняють у 10 л води).

Усі ці препарати, крім профілактичних засобів від шкідників, слугують ще й чудовим підживленням напровесні.

Обробка під час цвітіння

Якщо профілактичні обробки полуниці напровесні не проводилися або не дали результату і на полуниці з’явилися шкідники в період цвітіння, боротися з ними доведеться тільки безпечними для рослини та здоров’я людини засобами:

борна кислота: 5 г препарату розчиняють у 10 л води й обприскують полуницю; розчин є не тільки засобом від комах, а й підживленням;

«Зав’язь»: 20 г препарату розчиняють у 10 л води й упродовж доби обробляють полуницю по листю; розчин підвищує стійкість рослини до хвороб і шкідників, а також стимулює полуницю до утворення більшої кількості зав’язі;

«Актофіт» – нешкідливий біологічний препарат нервово-паралітичної дії, що прискорює ріст і розвиток кущів.

Обробка в період плодоношення

На стадії плодоношення полуниці в боротьбі зі шкідниками застосовують безпечні народні засоби, і їх вибір залежить від виду комахи.

Личинки хруща. Живуть у ґрунті, харчуючись корінням рослин. Для профілактики восени перекопують грядки, вибираючи при цьому шкідників, які опинилися на поверхні. Для знищення личинок грядку щомісяця обробляють розчином 40 мл нашатирного спирту на 10 л води.

Слинява пінниця, або всеядна цикадка. Живиться клітинним соком полуниці й виділяє піну, схожу на слину. Якщо цикадок трохи, їх краще зібрати руками, але при масовому ураженні старі кущі обприскують розчином перманганату калію малинового кольору, підігрітим до температури 70°С, а для обробки молодих кущиків розчин нагрівають до 45°С.

Мурахи. Пошкоджують найбільші й найсолодші плоди. Щоб позбутися навали мурашок, розчиніть у 200 мл соняшникової олії 10 мл оцту й полийте цим складом ґрунт у тих місцях, де мурашок найбільше. Для обприскування застосовують розчин 200 мл оцту в 10 л води.

Суничні кліщі. Павукоподібні сисні шкідники. Покусане кліщами листя жовтіє і скручується. Проти кліщів застосовують настій цибулиння (200 г сировини заливають теплою водою й до обробки настоюють 3-4 дні) і настій із часнику, приготований за такою ж рецептурою, але настоюваний тільки впродовж доби.

Слимаки. Нищать як ягоди, так і листя. Щоб ускладнити їм пересування між кущами, замульчуйте поверхню грядки тирсою або соломою. Вигнати слимаків із ділянки допоможе полив ґрунту розчином 10 г гірчиці в 10 л води.

Малинно-суничний довгоносик. Пошкоджує бутони, зав’язі та плоди, потерпають від нього зазвичай ранні сорти. У боротьбі з цим шкідником дуже важлива профілактика: осіннє перекопування ділянки й весняне прибирання з грядки всіх рослинних залишків. Вигнати шкідників можна:

розчином 3 кг золи і 40 мл рідкого мила в 10 л води;

відваром полину (1 кг сировини заливають 4 л води, прогрівають на повільному вогні 10 хвилин, проціджують, додають 50 мл рідкого мила і 10 л води);

відваром полину (300 г сировини заливають 5 л води, настоюють півтори доби, потім півгодини прогрівають на повільному вогні, проціджують, додають 50 мл рідкого мила й 10 л води);

часниковим настоєм (160 г подрібненого часнику заливають 10 л води, добу настоюють, проціджують і використовують для щовечірньої обробки полуниці).

Сунична нематода. Вражає всі органи полуниці, причому ні хімічних, ні народних засобів боротьби з нею не існує, тому хворий кущ потрібно негайно видалити та спалити, а місце, де він ріс, пролити міцним розчином марганцівки. Захистити полуничні грядки від появи нематод можна, висадивши по її периметру чорнобривці.

Обробка після плодоношення

Восени проводять профілактичну обробку від шкідників та хвороб. Проти захворювань найкраще обприскати полуницю і ділянку «Нітрофеном» – цей препарат знищить усі хвороботворні віруси і гриби на полуниці і в ґрунті. Якщо ви помітили на полуниці ознаки борошнистої роси, проведіть додатково обробку кущів «Топазом». Черевоногих шкідників потрібно усувати вручну, а від інших шкідників можна захистити полуницю профілактичною обробкою ділянки «Актеліком» або «Карбофосом» – ці препарати здатні впоратися з більшістю паразитів.

Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»