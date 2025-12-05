Коли слайм опиняється на меблях чи одязі, не варто намагатися його віддерти

Слайм – популярна забавка для дітей, але якщо він потрапив на одяг, плед чи м’які меблі – прибрати його не завжди просто. Але існує кілька перевірених способів, які допоможуть очистити тканину, не пошкодивши її. Prostoway розповідає про дієвий спосіб, який допоможе.

Коли слайм опиняється на меблях чи одязі, не варто намагатися його віддерти. Існує простий метод, який може бути дієвим, – покласти забруднену річ у морозилку. Проте цей метод підійде лише для невеликих предметів одягу.

Якщо постраждав ваш улюблений килим або диван, потрібно скористатися іншим способом. Вам допоможуть звичайний етиловий або медичний спирт. Цей засіб ефективно розщеплює полімери, з яких складається слайм, перетворюючи тверду пляму на дрібні крихти. Для цього вам потрібно змочити ватний диск або шматочок чистої тканини у спирті та обережно потерти забруднену ділянку. Ви одразу помітите, як слайм почне руйнуватися, і його частинки залишатимуться на диску.

Після того як основна частина плями буде розчинена, візьміть суху щітку з м’яким ворсом або чисту ганчірку та акуратно зметіть залишки крихт на поверхні.

І хоча спирт швидко випаровується і зазвичай не залишає розводів, перед використанням потрібно перевірити його дію на непомітній ділянці тканини, щоб переконатися у стійкості барвника. Цей спосіб є безпечним для більшості типів оббивки.

Якщо ж слайм потрапив на одяг, варто використати звичайну зубну пасту. Але потрібно використовувати класичну білу пасту без абразивних частинок та кольорових домішок. Нанесіть невелику кількість пасти на пляму та за допомогою старої зубної щітки обережно та ретельно потріть забруднену ділянку. Після цього залиште річ на 10-15 хвилин, а потім покладіть її у пральну машину, обравши звичний для цього типу тканини режим.