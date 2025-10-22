Попри постійне прибирання, килим збирає в собі бактерії та запахи, які дуже важко прибрати

Попри постійне прибирання, килим збирає в собі бактерії та запахи, які дуже важко прибрати, навіть якщо ви використовуєте потужні пилососи. Проте існує простий спосіб, який допоможе повернути килиму свіжість. City Magazine розповідає, як зробити це правильно.

Як повернути килиму свіжість?

Для цього вам знадобиться звичайна харчова сода, яка, ймовірно, вже є у вас вдома. Вона ефективна через свій хімічний склад – це лужна речовина, яка нейтралізує кислоти, розщеплює жири та бореться з неприємними запахами. Харчова сода також поглинає вологу та запобігає росту бактерій, що робить її ідеальною для поверхонь, які щодня використовуються.

Щоб повернути килиму свіжість, вам потрібно ввечері рівномірно посипати на килим тонкий шар харчової соди. Якщо у вас є домашні тварини або діти, переконайтеся, що ніхто не ходитиме по килиму вночі. Вам потрібно залишити соду працювати на ніч.

Поки ви спатимете, харчова сода поглинатиме запахи та вологу. І вранці вам залишиться лише пропилососити килим звичайним пилососом. Після цього ваш килим буде м’якшим та пахнутиме свіжістю.