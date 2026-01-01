Існують методи очищення, які можуть полегшити цей процес

Іноді видалити наклейку або її залишки буває надто складно. Проте існують методи очищення, які можуть полегшити цей процес. The Spruce розповідає, як видалити наклейки та позбутися липкості з будь-якої поверхні.

Як видалити наклейку та позбутися липкості?

Фен для волосся

Якщо у вас є фен і ви ще не намагалися зняти наклейку з пластикового предмета, тепло від цього інструмента може послабити клей. Однак, залежно від того, наскільки тонкий пластик, тепло від фена також може змінити форму вашого предмета.

Дуйте гарячим повітрям з фена на наклейку до 30 секунд. Зніміть наклейку нігтями або пластиковим інструментом або картою. Повторіть, якщо потрібно.

Гаряча мильна вода

Один з найпростіших способів позбутися залишків наклейок з пластикових виробів.

Додайте кілька крапель засобу для миття посуду у велику миску або раковину та залийте теплою або гарячою водою. Занурте предмет. Якщо можливо, занурте предмет у мильну воду та залиште на 15 хвилин, поки наклейка не розм’якне, а залишки не почнуть відходити. Вийміть предмет і скористайтеся зубною щіткою, кухонною губкою для чищення, пластиковим скребком або чимось подібним, щоб видалити залишки бруду.

Оцет

Оцет – це стандартний засіб для чищення, тому не дивно, що люди використовують його для видалення клейкого шару з пластику.

Спочатку зніміть якомога більше наклейки нігтями. Змочіть паперовий рушник в оцті та притисніть його до клейкого шару на наклейці. Залиште рушник на кілька хвилин, перш ніж знову зішкребти залишки. Протріть ділянку вологою ганчіркою, а потім сухою.

Пластиковий скребок

Пластикові скребки – інструменти, спеціально розроблені для видалення липких залишків з поверхонь. Якщо у вас його немає під рукою, спробуйте скористатися пластиковим ножем або кредитною карткою.

Використовуйте пластиковий скребок, кредитну картку або ніж. Прикладіть край або лезо скребка якомога ближче до поверхні. Продовжуйте шкребти, доки не зникне липкий залишок. Витріть пляму насухо ганчіркою з милом. Цей крок допоможе прибрати залишки липкості.

WD-40

WD-40 – це мастило, розчинник та очищувач, який допомагає розчиняти клей на липких поверхнях.