Ні сліду, ні липкості: як видалити наклейки з будь-якої поверхні
Іноді видалити наклейку або її залишки буває надто складно. Проте існують методи очищення, які можуть полегшити цей процес. The Spruce розповідає, як видалити наклейки та позбутися липкості з будь-якої поверхні.
Як видалити наклейку та позбутися липкості?
Фен для волосся
Якщо у вас є фен і ви ще не намагалися зняти наклейку з пластикового предмета, тепло від цього інструмента може послабити клей. Однак, залежно від того, наскільки тонкий пластик, тепло від фена також може змінити форму вашого предмета.
- Дуйте гарячим повітрям з фена на наклейку до 30 секунд.
- Зніміть наклейку нігтями або пластиковим інструментом або картою.
- Повторіть, якщо потрібно.
Гаряча мильна вода
Один з найпростіших способів позбутися залишків наклейок з пластикових виробів.
- Додайте кілька крапель засобу для миття посуду у велику миску або раковину та залийте теплою або гарячою водою.
- Занурте предмет. Якщо можливо, занурте предмет у мильну воду та залиште на 15 хвилин, поки наклейка не розм’якне, а залишки не почнуть відходити.
- Вийміть предмет і скористайтеся зубною щіткою, кухонною губкою для чищення, пластиковим скребком або чимось подібним, щоб видалити залишки бруду.
Оцет
Оцет – це стандартний засіб для чищення, тому не дивно, що люди використовують його для видалення клейкого шару з пластику.
- Спочатку зніміть якомога більше наклейки нігтями.
- Змочіть паперовий рушник в оцті та притисніть його до клейкого шару на наклейці. Залиште рушник на кілька хвилин, перш ніж знову зішкребти залишки.
- Протріть ділянку вологою ганчіркою, а потім сухою.
Пластиковий скребок
Пластикові скребки – інструменти, спеціально розроблені для видалення липких залишків з поверхонь. Якщо у вас його немає під рукою, спробуйте скористатися пластиковим ножем або кредитною карткою.
- Використовуйте пластиковий скребок, кредитну картку або ніж. Прикладіть край або лезо скребка якомога ближче до поверхні. Продовжуйте шкребти, доки не зникне липкий залишок.
- Витріть пляму насухо ганчіркою з милом. Цей крок допоможе прибрати залишки липкості.
WD-40
WD-40 – це мастило, розчинник та очищувач, який допомагає розчиняти клей на липких поверхнях.
- Збризніть поверхню клейкого шару WD-40, просочуючи пляму та залиште розчин на три хвилини.
- Після цього потріть або зішкребіть залишки та витріть пляму насухо.
- Використовуйте мильну воду та тканину для чищення, щоб видалити WD-40 та будь-які стійкі залишки клею.