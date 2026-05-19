Комарі здатні зіпсувати навіть найприємніший відпочинок на природі. Особливо багато їх з’являється у вечірній час, коли хочеться спокійно посидіти на подвір’ї чи в саду. Втім, позбутися настирливих комах можна навіть без дорогих препаратів. Для цього важливо зрозуміти, що саме приваблює комарів на ділянку та як правильно усунути ці фактори. Про це пише Martha Stewart.

Чому на подвір’ї з’являється багато комарів

Найчастіше комах приваблює стояча вода. Саме у вологих місцях самки відкладають яйця, тому навіть невелика калюжа чи вода у відрі можуть стати причиною навали комарів. Варто перевірити водостічні жолоби, лійки, старі ємності та піддони під вазонами.

Комарі люблять вологі та затінені місця, де можна сховатися від спеки. Саме тому занедбані кущі, висока трава та густі зарості часто стають їхнім улюбленим прихистком. Регулярне косіння газону та обрізка кущів допоможуть суттєво зменшити кількість шкідників.

Комахи добре реагують на вуглекислий газ, який видихає людина. Саме тому великі компанії на подвір’ї автоматично приваблюють більше комарів. Особливо активними вони стають у теплі та безвітряні вечори.

Як швидко зменшити кількість комарів на ділянці

Найефективніший спосіб боротьби – знищити комфортне середовище для комах. Потрібно прибрати зайву воду, регулярно підстригати траву та не допускати сирості біля будинку. Така профілактика працює значно краще, ніж постійне використання аерозолів.

Деякі дачники використовують спеціальні пастки з вуглекислим газом або світлом. Вони справді допомагають зменшити кількість комах, особливо якщо поєднувати їх із регулярним доглядом за подвір’ям.

Які рослини відлякують комарів

Існують рослини, запах яких комарі не переносять. Їх можна висадити біля альтанки, тераси чи під вікнами. До таких природних відлякувачів належать лаванда, м’ята, розмарин, цибуля-шніт та лемонграс.

Лаванда містить ароматичні олії, що збивають комах з орієнтації. М’ята також має різкий запах, який неприємний для комарів. Для людей ці аромати зазвичай залишаються свіжими та приємними.

Лемонграс вважається одним із найефективніших природних засобів проти комарів. Достатньо зрізати кілька листків та покласти поруч із місцем відпочинку, щоб запах відлякував шкідників.