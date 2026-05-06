Мурахи з’являються на півоніях через солодкий нектар, який виділяють бутони. Це зручне джерело їжі, тому комахи швидко заселяють рослину. Додатково густе листя створює сприятливі умови для гніздування. Важливу роль відіграє попелиця. Мурахи захищають її, оскільки вона виділяє солодкі речовини. Через це попелиця активно розмножується і пошкоджує бутони та листя. Як ефективно позбутися мурах, пише «Мій сад».

Чим небезпечні мурахи для півоній

Мурахи самі по собі рідко шкодять рослині, але вони сприяють поширенню попелиці. Саме попелиця висмоктує соки з бутонів, через що квіти деформуються і не розкриваються. Якщо проблему не усунути, рослина слабшає, а шкідники можуть перейти на інші культури в саду.

Хімічні засоби від мурах на півоніях

Для швидкого результату застосовують інсектициди. Вони впливають на нервову або травну систему комах і дозволяють знищити всю колонію.

Ефективним засобом є «Мурахоїд», який діє через діазинон і знищує мурах із середини колонії. Також застосовують «Expel», який працює при сильному зараженні.

Піретрум має контактну дію і швидко паралізує комах. «Антимураха» використовується у вигляді гранул, які мурахи заносять у гніздо.

Гелеві засоби «Raptor» і «Глобал Тарацид» діють поступово, але знищують всю колонію. Для профілактики підходить «Карбофос». При масовому зараженні використовують «Актеллік» або «Агран».

Механічні способи боротьби з мурахами

Механічні методи дозволяють обійтися без хімії. Один із варіантів – створення бар’єрів навколо кущів, які блокують доступ мурах до бутонів.

Також застосовують пастки з приманками, які комахи переносять у гніздо, заражаючи всю колонію.

У складних випадках використовують водяні перешкоди або повне перенесення мурашника подалі від ділянки.

Народні засоби від мурах на півоніях

Борна кислота з цукровою основою є одним із найпоширеніших народних засобів. Вона приваблює мурах і поступово знищує колонію.

Мурахи не переносять різкі запахи, тому використовують настої м’яти, лаванди, полину, пижма або часнику для обприскування рослин.

Також застосовують золу та тютюн, які створюють захисний бар’єр навколо кущів. Дріжджові приманки порушують роботу колонії.

Додатково використовують нашатирний спирт і суміші з рослинною олією для блокування ходів мурах.