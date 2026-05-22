Томати дуже чутливо реагують на погоду

Опадання зав’язей на помідорах – одна з найпоширеніших проблем у період цвітіння. На перший погляд, кущі можуть виглядати здоровими й сильними, але маленькі плоди раптом починають сохнути та обсипатися. Причиною найчастіше стають неправильний догляд, різкі перепади температур або нестача поживних речовин. Як врятувати врожай, пише Woman Life.

Різкі перепади температур

Томати дуже чутливо реагують на погоду. Якщо температура опускається нижче +15°C або підіймається вище +32°C, рослина переживає сильний стрес і починає скидати зав’язі. Особливо часто це трапляється у теплицях під час спеки або після холодних ночей.

Щоб уникнути проблеми, теплиці потрібно регулярно провітрювати, а у відкритому ґрунті за можливості захищати рослини від різких похолодань.

Неправильний полив

Нерегулярне поливання також часто призводить до втрати зав’язей. Пересушений ґрунт або надлишок води однаково шкодять томатам. Через різкі зміни вологості рослина не може нормально формувати плоди.

Поливати помідори потрібно помірно та регулярно, використовуючи теплу воду. Особливо небезпечно поливати кущі холодною водою у спеку, це викликає додатковий стрес для коріння.

Нестача поживних речовин

Для формування плодів томатам необхідні калій, фосфор, кальцій і магній. Якщо цих елементів бракує, рослина починає позбуватися частини зав’язей, щоб зберегти сили.

Надлишок азоту також шкодить помідорам. Кущі активно нарощують листя та пагони, але плодів утворюється мало. Саме тому під час цвітіння важливо використовувати збалансовані підживлення.

Погане запилення

У теплицях зав’язі часто опадають через слабке запилення. Висока вологість, застій повітря та відсутність комах заважають перенесенню пилку між квітками.

Для кращого запилення потрібно регулярно провітрювати теплицю. Деякі городники також легко струшують квітучі кущі у першій половині дня, це допомагає пилку краще осідати.

Загущені посадки

Якщо томати ростуть надто густо, їм не вистачає світла та вентиляції. Усередині кущів накопичується волога, що створює сприятливі умови для грибкових захворювань.

Тому важливо своєчасно видаляти зайві пасинки та нижнє листя. Правильне формування кущів допомагає рослинам спрямовувати сили на формування плодів, а не зайвої зеленої маси.

Хвороби та шкідники

Ослаблені грибковими інфекціями або шкідниками рослини також часто скидають зав’язі. Особливо небезпечними для томатів є фітофтора, сіра гниль, білокрилка та попелиця.

Кущі потрібно регулярно оглядати, а за перших ознак проблеми проводити профілактичні обробки. Здорові рослини значно краще утримують зав’язі навіть за несприятливої погоди.