Помідори можуть реагувати скручуванням листя навіть після неправильного догляду

Скручування листя на помідорах – проблема, з якою часто стикаються дачники під час літньої спеки. У більшості випадків це не хвороба, а реакція рослини на несприятливі умови. Томати таким способом намагаються зберегти вологу та захиститися від перегріву. Якщо швидко визначити причину, рослини можна легко відновити без втрати врожаю. Про це більше пише «Про Агро».

Спека та перегрів рослин

Найчастіше листя на помідорах скручується під час сильної спеки. Коли температура повітря тривалий час тримається вище +30 градусів, рослина починає згортати листові пластини, щоб зменшити випаровування води.

Особливо страждають томати у теплицях, де повітря швидко нагрівається. У такій ситуації важливо регулярно провітрювати приміщення, відкривати кватирки та використовувати легке затінення. Добре допомагає і мульчування ґрунту соломою або скошеною травою, адже це дозволяє довше зберігати вологу біля коріння.

Помилки під час поливу

Томати дуже чутливі до режиму поливу. Якщо земля пересихає, листя починає скручуватися догори. Водночас надмірна кількість води також шкодить рослинам і може спричинити стрес для кореневої системи.

Городники радять поливати помідори рідко, але рясно. Вода повинна добре просочувати ґрунт, а не залишатися лише на поверхні. Найкраще поливати рослини рано-вранці або ввечері теплою відстояною водою.

Нестача поживних речовин

Скручене листя може свідчити про дефіцит корисних елементів. Якщо краї листків жовтіють і загинаються, томатам часто бракує калію. Коли верхівки стають крихкими, а квіти обсипаються, проблема може бути у нестачі бору.

Для підтримки рослин варто використовувати комплексні добрива, а також періодично підживлювати помідори деревною золою. Під час цвітіння корисним буде і слабкий розчин борної кислоти.

Шкідники на помідорах

Ще однією причиною скручування листя можуть бути шкідники. Попелиця, білокрилка та трипси висмоктують соки з рослини, через що листя деформується та слабшає.

Особливо уважно потрібно оглядати нижню частину листків, адже саме там найчастіше ховаються комахи. Для боротьби зі шкідниками використовують натуральні настої, біопрепарати або спеціальні засоби захисту рослин.

Надмірне пасинкування

Помідори можуть реагувати скручуванням листя навіть після неправильного догляду. Якщо за один раз видалити занадто багато пасинків або листків, кущ переживає сильний стрес.

Досвідчені дачники рекомендують проводити пасинкування поступово та не обрізати багато зеленої маси одночасно. Це допоможе рослині швидше відновитися.