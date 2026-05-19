Лляна постіль цінується за натуральність та повітропроникність, однак догляд за нею не такий простий, як може здаватися. Martha Stewart розповідає, як прати лляну постіль, щоб вона служила роками.

Чому лляні простирадла потребують особливого догляду?

На відміну від звичайних бавовняних простирадл, лляні вимагають трохи більше уваги, щоб зберегти свою якість. Лляна тканина, виготовлена з льону – це натуральне волокно з рідкісним переплетенням, що робить тканину більш повітропроникною, але й делікатнішою. Проте багато хто вважає, що ці додаткові зусилля того варті, адже лляні простирадла відомі своєю легкістю та тим, що з часом стають м'якшими та зручнішими.

Однак без належного догляду льон може легко м’ятися, ставати жорстким і схильним до утворення ковтунців.

Як правильно прати лляну постіль?

Крок 1: Підготовка постільної білизни до прання.

Перед пранням виконайте кілька простих підготовчих кроків, щоб забезпечити найкращий результат. Почніть з перевірки етикетки з інструкціями щодо догляду та дотримання всіх конкретних вказівок.

Далі струсіть простирадла, щоб уникнути утворення складок, і вільно покладіть їх у пральну машину. Періть їх разом з речами подібних кольорів і уникайте змішування з важкими речами, такими як джинси або одяг із блискавками, що може спричинити зношування.

Крок 2: Додайте пральний порошок.

Для прання постільної білизни використовуйте м’який пральний порошок, оскільки агресивні засоби та хімікати можуть пошкодити волокна. Додавання кондиціонера для білизни не є обов’язковим, але це може допомогти зменшити жорсткість тканини та захистити натуральні волокна.

Крок 3: Виберіть правильні налаштування.

Після додавання прального порошку у пральну машину виберіть налаштування, які допоможуть зберегти тканину. Найкраще прати лляні простирадла у холодній або теплій воді на короткому делікатному циклі.

Також слід обрати низьку швидкість віджимання, щоб запобігти утворенню глибоких складок. Якщо на етикетці з інструкціями щодо догляду вказані конкретні рекомендації щодо прання та налаштувань, завжди дотримуйтесь саме їх.

Крок 4: Не перевантажуйте машину.

Перед початком прання переконайтеся, що завантаження невелике, а білизна розкладена вільно. Це допоможе запобігти утворенню складок і дозволить ретельно випрати простирадла. Коли все налаштовано, можна запускати прання.