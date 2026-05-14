Щоб уникнути втрат урожаю, важливо знати, які ділянки є критично невдалими

Вирощування томатів здається простим лише на перший погляд. Насправді навіть стійкі сорти можуть швидко почати хворіти та гнити, якщо обрати невдале місце для посадки. Причина часто не у догляді, а саме в умовах, які створює городник. Де не варто садити томати, пише Agro News.

Низини та застій води

Томати дуже чутливі до перезволоження. Якщо після дощу вода стоїть на ділянці довше ніж 1–2 доби, коренева система починає страждати. Це створює ідеальні умови для розвитку гнилі і грибкових інфекцій.

Тінь і брак сонця

Помідорам потрібно щонайменше 6–8 годин прямого сонця щодня. У затінених місцях рослини витягуються, слабшають і формують значно менше плодів. Урожайність у таких умовах може падати майже наполовину.

Повторна посадка на одному місці

Висаджувати томати щороку на одній і тій самій грядці – одна з найпоширеніших помилок. У ґрунті накопичуються збудники хвороб і шкідники, характерні для пасльонових культур.

Оптимальна перерва між посадками 3–4 роки з чергуванням культур.

Загущені посадки

Коли рослини ростуть занадто близько, повітря погано циркулює. Це підвищує вологість всередині кущів і прискорює розвиток грибкових хвороб.

Рекомендовані відстані:

індетермінантні сорти: 60–90 см;

детермінантні сорти: 40–60 см;

міжряддя: 90–120 см.

Тісні грядки та маленькі контейнери

Обмежений простір не дозволяє кореневій системі нормально розвиватися. Рослина гірше засвоює воду та поживні речовини, що прямо впливає на якість плодів і може спричиняти гнилі.

Ділянки біля стін і будівель

Стіни можуть створювати перегрів або, навпаки, постійну тінь. Крім того, вода після дощу часто стікає нерівномірно, що провокує нестабільний рівень вологості біля коріння.

Бідний або ущільнений ґрунт

Томати погано ростуть у важких ґрунтах без дренажу або в надто піщаних без органіки. Оптимальний рівень pH – 6,0–6,8. Відхилення від цього діапазону підвищує ризик хвороб і гниття коріння.

Близькість до компосту і бур’янів

Компостні купи та зарослі ділянки приваблюють шкідників і можуть бути джерелом інфекцій. Такі місця краще тримати щонайменше за 10–15 метрів від грядок із томатами.

Нестабільний полив

Нерегулярне зволоження – одна з причин верхівкової гнилі та розтріскування плодів. Томати потребують приблизно 20–30 мм води на тиждень у період плодоношення.

Під деревами та поруч із конкурентними рослинами

Постійна тінь і конкуренція за вологу сильно пригнічують ріст томатів. Особливо небезпечна посадка біля дерев, що виділяють речовини, які гальмують розвиток інших культур.

Як виправити ситуацію

Якщо іншого місця немає, варто використовувати підняті грядки або контейнери з якісним ґрунтом. Дренаж і мульчування допомагають стабілізувати вологість і знизити ризик гнилі.

Також ефективними є крапельний полив, підв’язування кущів і регулярне формування рослин, це покращує вентиляцію і зменшує поширення хвороб.