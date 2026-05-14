Попелиця є одним із найнебезпечніших шкідників для садових і городніх культур. Вона швидко розмножується, висмоктує сік із молодих пагонів та листя, через що рослини слабшають, гірше ростуть і можуть втратити врожай. Як її позбутися швидко і надовго, пише УНІАН.

Досвідчені садівники запевняють, що для боротьби зі шкідником не обов’язково використовувати агресивну хімію. Допомогти може доступний аптечний засіб, який коштує недорого та легко готується вдома.

Який аптечний засіб допомагає від попелиці

Для обробки рослин городники радять використовувати рідкий парафін. Його можна придбати в аптеці та приготувати простий захисний розчин.

Для цього потрібно:

100 мл рідкого парафіну;

5 літрів теплої води.

Інгредієнти ретельно змішують, після чого переливають рідину у пульверизатор.

Як правильно обробляти рослини

Обприскувати потрібно не лише верхню частину листя, а й нижню сторону, де попелиця накопичується найчастіше. Після нанесення на поверхні утворюється тонкий захисний шар, який заважає шкідникам живитися.

Садівники радять проводити обробку у суху безвітряну погоду. Найкраще робити це рано вранці або ввечері, коли сонце не надто активне.

Чому цей спосіб працює

Рідкий парафін допомагає не лише проти попелиці. Такий метод також може бути ефективним у боротьбі з павутинним кліщем та іншими дрібними шкідниками.

Перевага способу полягає у тому, що він обходиться дешевше за багато магазинних препаратів і не має різкого хімічного запаху.

Які ще народні засоби використовують проти попелиці

Окрім аптечного засобу, городники часто застосовують натуральні настої на основі рослин із сильним запахом. Для цього використовують:

часник;

цибулю;

кропиву;

хвощ.

Щоб приготувати настій, потрібно взяти приблизно 250 грамів сухої сировини або 800 грамів свіжої зелені та залити 8 літрами води. Суміш залишають настоюватися на добу, після чого проціджують і розбавляють водою у співвідношенні 1:1.

Готовим розчином обприскують рослини для профілактики та захисту від шкідників.

Чому важливо боротися з попелицею одразу

Попелиця особливо небезпечна тим, що дуже швидко створює великі колонії. Вона пошкоджує молоді пагони, листя та бутони, через що рослина перестає нормально розвиватися.

Якщо вчасно не реагувати, шкідник може суттєво знизити врожай або навіть повністю знищити ослаблену культуру. Саме тому садівники радять проводити профілактичні обробки ще до масової появи комах.