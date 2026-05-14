Багато водіїв тримають запас бензину в гаражі або перевозять паливо в каністрах про всяк випадок. Однак неправильна тара може бути небезпечною не лише для якості бензину, а й для безпеки загалом. УНІАН розповідає, у якій каністрі краще зберігати бензин.

Як правильно зберігати бензин

На АЗС у звичайну пластикову тару бензин не наливатимуть, адже це заборонено. Річ у тім, що у звичайному пластику є ризик займання парів бензину – пластик накопичує на поверхні статичну електрику, і внаслідок тертя є ймовірність виникнення іскри та загоряння пального. Тому перевозити і зберігати бензин у такому пластику заборонено.

Для бензину існують спеціальні сертифіковані пластикові каністри. На них стоїть позначення UN – тобто, така місткість відповідає міжнародним стандартам з перевезення небезпечних вантажів, вона перевірена і може використовуватися для палива.

Під час вибору такої каністри зверніть увагу, щоб:

Каністра була герметичною. Її можна було зручно і надійно горизонтально розмістити та закріпити. Каністра була на 10 і 20 літрів – це найкращий варіант.

Металева каністра для бензину вважається універсальним вибором. Роблять такі каністри зі сталі або алюмінію, і вони дешевші за пластикові.

Скільки можна зберігати бензин в каністрах?

Зберігати бензин у будь-якій тарі роками не можна. Існують тимчасові обмеження, яких потрібно дотримуватися, щоб пальне не втратило якість, адже у нього теж є термін придатності.

У металевій каністрі бензин можна зберігати до 1 року. Після цього його потрібно використати або ж перелити в спеціальну бочку або цистерну, але тільки не в пластик.

У спеціальних пластикових каністрах бензин можна зберігати не більше 6 місяців. Зберігати паливо потрібно у темному та прохолодному місці – наприклад, у ямі в гаражі або в погребі.