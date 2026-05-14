Розтягування не знадобиться: як зробити, щоб нові туфлі не натирали п’яту
Після покупки нового взуття багато людей стикають з неприємною проблемою – туфлі починають натирати п’яти вже після першої прогулянки. Це може траплятися навіть тоді, коли під час примірки взуття здавалося зручним. ТСН розповідає, як зробити так, щоб туфлі не натирали п’яту.
Чому нові туфлі натирають п’яту?
Часто люди думають, що причина дискомфорту лише в замалому чи завеликому розмірі. Але насправді проблема часто криється в іншому – стопа погано зафіксована всередині взуття.
Під час ходьби п’ята постійно злегка рухається вгору-вниз і зміщується назад. І навіть мінімального ковзання достатньо, щоб шкіра ноги почала подразнюватися.
І часто це трапляється саме з новими туфлями, адже взуття ще не встигло адаптуватися до форми ноги. Також ситуацію погіршує спека або вологість. Коли ноги пітніють, шкіра стає ніжнішою та швидше травмується.
Що зробити, щоб нові туфлі не натирали?
Не варто одразу нести пару на розтяжку, адже у багатьох випадках проблему можна вирішити простими способами:
- Зафіксуйте стопу у взутті. Якщо нога ковзає, слід використати спеціальні силіконові або гелеві вставки для п’яти. Вони допоможуть краще утримувати стопу та зменшать тиск на задню частину туфель.
- Обирайте правильні шкарпетки. Тонкі шкарпетки, які виготовлені з матеріалів, що відводять вологу, значно знижують ризик натирання.
- Захистіть п’яту перед виходом. Перед тим як взути нові туфлі, нанесіть на п’яту трохи вазеліну або спеціальний захисний стік. Це може допомогти зменшити тертя і вбереже шкіру від мозолів.
- Використайте устілку. Якщо ваші туфлі сидять трохи вільно, вам може допомогти тонка устілка або напівустілка. Вона допоможе стопі щільніше розташуватися у взутті, і п’ята перестане ковзати.