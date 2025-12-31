фото Adsam

Замшеве взуття виглядає стильно, але в зимову пору на ньому часто з’являються білі розводи від солі, яку використовують для танення льоду. Щоб повернути улюбленому взуттю акуратний вигляд, достатньо скористатися простим домашнім методом. Ukr.Media розповідає, як легко очистити замшеве взуття від білих розводів. Матеріали: Папір або газети. Щітка для замші. Вологі серветки. Оцет 9%. Водовідштовхувальний спрей для замші. Як почистити замшеве взуття: Набийте взуття папером або газетами, щоб відновити форму. Також папір вбере в себе вологу. Дайте чоботям повністю висохнути природним шляхом, без батарей. Коли поверхня висохну – візьміть звичайну щітку для замші та поступово очищайте взуття від залишків солі, пилу та бруду. Так ви приберете основну кількість солі. Розведіть навпіл оцет з водою, візьміть вологі серветки та змочіть їх в розчині. Прикладіть серветки до місць з сольовими розводами та залиште на 30 хвилин. Якщо сіль пішла не повністю – можна повторити дію з серветками та оцтом ще раз. Пройдіться по замші щіткою, щоб підняти ворс та нанесіть водовідштовхувальний спрей. Після спрею колір стане рівномірнішим і замша буде захищена від вологи.

