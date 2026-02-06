Навесні, коли грядки ще порожні та земля холодна, розсипте насіння гірчиці по поверхні

Якщо ви шукаєте спосіб зробити землю легкою, родючою та насиченою поживними речовинами без важкої роботи з тоннами гною, на допомогу приходить сидерат – гірчиця. Цей простий та доступний метод дозволяє заощадити сили й отримати багатий урожай. Детальніше про це пишуть «Добрі новини».

Посів та перші сходи

Навесні, коли грядки ще порожні та земля холодна, розсипте насіння гірчиці по поверхні. Закопувати його глибоко не обов’язково – достатньо злегка притиснути граблями. Уже через кілька тижнів ви отримаєте яскравий зелений килим.

Гірчиця не лише зберігає вологу в ґрунті та пригнічує бур’яни, а й кореневою системою піднімає поживні речовини з глибини, роблячи ґрунт більш насиченим. Потужний аромат рослини відлякує шкідників, таких як слимаки та гусениці.

Що робити після росту

Коли гірчиця підросте приблизно по коліно, але ще не зацвіла, є два ефективних способи використання:

Скошування та закладення в ґрунт: зріжте зелень лопатою або плоскорізом і відразу закопайте її на тій самій грядці. Рослина перегниє, насичуючи ґрунт поживними речовинами для наступних культур. Перекопування разом із зеленою гірчицею: якщо немає часу на скошування, можна перекопати грядку разом із рослиною і відразу садити розсаду. Гірчиця поступово розкладається, забезпечуючи живлення коріння.

Переваги та рекомендації

Насіння гірчиці коштує зовсім недорого, а від посіву до закладання проходить приблизно місяць. Земля стає пухкою, легкою та насиченою органікою. Найголовніше — не дозволяти рослині перерости, стати жорсткою і дати насіння, інакше замість добрива ви отримаєте суху солому.

Оптимальний час для посіву – відразу після сходу снігу, коли ґрунт ще вологий. Поливати у цей період зазвичай не потрібно.