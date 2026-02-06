Насіння може не прорости, якщо воно зберігалося неправильно

Посівний сезон завжди супроводжується хвилюванням за майбутній урожай. Іноді навіть при старанному догляді насіння не дає очікуваних сходів. Експерти виділяють три найпоширеніші причини, що впливають на проростання та якість розсади. Про них пише Storinka.

Низька якість насіння

Насіння може не прорости, якщо воно зберігалося неправильно, було зібране некоректно або не пройшло передпосівну обробку. Дуже важливо перевіряти термін придатності, адже кожна культура має свій біологічний ресурс.

Наприклад, насіння томатів та огірків відрізняється терміном схожості. Завжди перевіряйте дату виробництва на пакуванні перед початком посіву.

Неправильна вологість ґрунту

Волога запускає процес проростання всередині насінини. Білок і нутрієнти всередині насіння набухають, оболонка розкривається, і з’являється проросток.

Якщо ґрунт пересихає, цей процес зупиняється. До появи перших паростків слід щодня контролювати вологість ґрунту. Після проростання поливи потрібно зменшити, щоб не спровокувати хвороби у молодих рослин.

Порушення температурного режиму

Для кожної культури існує оптимальна температура ґрунту. Надмірне тепло або холод однаково шкідливі. Наприклад, якщо висадити томати у ґрунт із температурою близько 10 °C, перші сходи з’являться лише на 20-й день, а розсада буде нерівномірною і слабкою.

Важливо вимірювати температуру саме ґрунту, а не повітря. Це допоможе створити сприятливі умови для дружного проростання.