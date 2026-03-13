Курки-несучки давно стали невід’ємною частиною домашнього господарства. Вони забезпечують родину свіжими яйцями та не потребують складного догляду. Однак продуктивність птиці значною мірою залежить від правильно обраної породи. Деякі кури можуть давати понад три сотні яєць на рік, якщо створити для них належні умови утримання. Які породи обрати і детально про їх характеристики, пише Nasvit.

Як обрати породу курей-несучок

Перед придбанням птиці варто звернути увагу на кілька важливих характеристик. Однією з головних є рівень несучості. Найпродуктивніші породи можуть давати понад 300 яєць на рік.

Не менш важливими є витрати корму. У середньому курка-несучка споживає приблизно 110–120 грамів корму на добу. Важливо також враховувати витривалість породи до кліматичних умов та вік, у якому кури починають нести яйця.

Леггорн білий

Ця порода походить з Італії та відома високою продуктивністю. Кури мають легку статуру та біле оперення.

Основні характеристики:

несучість – до 360 яєць на рік;

маса яйця – близько 58–60 г;

колір шкаралупи – білий;

маса курки – приблизно 1,9 кг.

Леггорни активні та досить невибагливі, проте чутливі до сильного холоду, тому в холодну пору курник бажано утеплювати.

Борки-117

Це порода, виведена в Україні, яка добре пристосована до місцевого клімату. Курки витривалі та здатні підтримувати хорошу продуктивність навіть за змінних погодних умов.

Основні характеристики:

несучість – до 345 яєць на рік;

маса яйця – 60–65 г;

колір шкаралупи – кремовий;

маса курки – о 2 кг.

Ця порода часто рекомендується для невеликих господарств і підходить для тих, хто лише починає займатися птахівництвом.

Іза Браун

Кури цієї породи відомі стабільною продуктивністю та спокійним характером. Вони добре пристосовуються до різних умов утримання.

Основні характеристики:

несучість – приблизно 320 яєць на рік;

маса яйця – 58–64 г;

колір шкаралупи – світло-коричневий;

маса курки – 1,5–1,9 кг.

Птиця легко звикає до людей і рідко проявляє агресію.

Декалб білий

Ця порода цінується за економне споживання корму та високу продуктивність. Кури мають компактну статуру і добре підходять для невеликих подвір’їв.

Основні характеристики:

несучість – до 330 яєць на рік;

маса яйця – 60–64 г;

колір шкаралупи – білий;

маса курки – 1,5–1,8 кг.

Порода підходить для господарств, де важливо зменшити витрати на корм.

Хай-Лайн

Ці кури поєднують високу несучість та помірне споживання корму. Вони відзначаються витривалістю та стабільною продуктивністю.

Основні характеристики:

несучість – до 340 яєць на рік;

маса яйця – близько 65 г;

колір шкаралупи – білий;

маса курки – 1,65–1,8 кг.

Кури цієї породи добре підходять як для приватних господарств, так і для невеликих ферм.

Поради щодо утримання курей-несучок

Щоб кури демонстрували високу продуктивність, важливо забезпечити їм правильні умови утримання. Раціон має бути збалансованим і містити достатню кількість білка, мінералів та вітамінів.

Світловий день для несучок бажано підтримувати на рівні 14–16 годин. У холодний період для цього використовують додаткове освітлення у курнику.

Також необхідно стежити за чистотою приміщення та регулярно змінювати підстилку. Курям завжди повинна бути доступна свіжа вода.