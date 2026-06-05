Проблема зазвичай пов’язана не з самим матеріалом, а з помилками у догляді

Білі рушники часто втрачають свій свіжий вигляд значно швидше, ніж ви можете очікувати. Навіть після регулярного прання тканина може ставати тьмяною, сірою або жовтуватою. Фахівці пояснюють, що проблема зазвичай пов’язана не з самим матеріалом, а з помилками у догляді. Martha Stewart розповідає, чому ж білі рушники швидко сіріють.

Чому білі рушники так швидко сіріють?

На жаль, білі рушники мають властивість швидко втрачати свіжий вигляд – особливо якщо не дотримуватися правил їхнього використання та догляду.

«Білі рушники, на відміну від інших, мають тенденцію до накопичення бруду, знебарвлення та утворення нальоту через свій світлий колір. Рушники призначені для поглинання вологи, однак це також означає, що вони вбирають небажані речовини, такі як жир, піт, засоби для догляду за шкірою тощо», – каже Паріма Іджаз, експертка з текстилю в Pure Parima.

Саме ці речовини прилипають до волокон рушника, залишаючи після себе плями.

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Ще одним важливим фактором є пральний порошок. Барбара Стерн з Ottoman Textiles каже, що люди часто використовують набагато більше порошку, ніж потрібно. І це не робить речі чистішими.

«Коли ви додаєте занадто багато порошку в пральну машину, він не видаляє весь бруд і жир з волокон рушника. Натомість він утримує бруд і жир всередині, роблячи рушник жорсткішим і сірішим», – каже Стерн.

Важливу роль відіграє також й те, як ви завантажуєте пральну машину. Якщо перевантажити пральну машину, рушники не зможуть рухатися в барабані так, як повинні під час циклу віджимання. Також у такому випадку вони не зможуть отримати достатньо води, щоб якісно очистити накопичені залишки.

Як зберегти свіжий вигляд білих рушників?

Кілька простих змін у догляді можуть дати значний ефект. За словами Іджази, білі рушники слід прати кожні 3–4 використання, використовуючи теплу воду та помірну кількість прального порошку. Тепла вода допомагає розщеплювати жири та залишки ефективніше, ніж холодна, а використання меншої кількості прального порошку запобігає утворенню нальоту.

Замість кондиціонеру фахівці рекомендують час від асу використовувати дистильований білий оцет у циклі полоскання, щоб розчинити залишки прального порошку та природним чином видалити мінерали з жорсткою води. Окрім цього оцет також допомагає усунути неприємні запахи.