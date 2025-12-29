Варто дотримуватися кількох простих правил, щоб рушники повністю висихали між використаннями

Після душу багато хто просто кину вологий рушник на гачок, але саме спосіб як ви вішає рушник, визначає, як швидко він висохне та чи не з’явиться неприємний запах. Варто дотримуватися кількох простих правил, щоб рушники повністю висихали між використаннями. Martha Stewart розповідає, як правильно вішати мокрі рушники.

Як вішати вологі або мокрі рушники, щоб вони швидко висихали?

Основний секрет – максимально розкрити рушник під час висихання. Якщо ви просто згорнете або повісите його на гачок, тканина залишатиметься складеною, а волога не випарується з усіх шарів. Тому краще помісити рушник на гачок, повністю розклавши його, якщо є така можливість. Також можна використати горизонтальні решітки, де повітря зможе вільно циркулювати.

Щоб рушник швидше висихав, важливо зменшити вологість у кімнаті. Якщо у вас є вентиляція у ванній – увімкніть її одразу після душу, або залиште двері відчиненими, щоб сприяти руху повітря. Завдяки цьому вода з рушника швидше випарується і не буде неприємного запаху.