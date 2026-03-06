Для весняного підживлення часто застосовують поєднання натуральних компонентів

Рясний урожай вишні, сливи та абрикосів залежить не лише від сорту чи погодних умов. Велику роль відіграє правильний весняний догляд за садом. Особливо важливим є підживлення у березні, коли дерева поступово виходять із періоду спокою та готуються до активного росту і цвітіння. Детальніше про березневе підживлення пишуть Новини.Info.

Саме в цей час рослини починають споживати більше поживних речовин. Вони потрібні для формування листя, квіток і майбутніх плодів. Своєчасне підживлення допомагає деревам зміцнити кореневу систему та забезпечує енергію для активного розвитку.

Які добрива найкраще використовувати

Для весняного підживлення часто застосовують поєднання натуральних компонентів. Добрий результат дає використання деревного попелу, дріжджів та органічних добрив.

Попіл насичує ґрунт калієм і фосфором, що позитивно впливає на стійкість рослин і формування плодів. Дріжджі активізують корисні мікроорганізми у ґрунті, завдяки чому поживні речовини краще засвоюються корінням. Органічні добрива, зокрема компост або перегній, поступово забезпечують рослини необхідними елементами для росту.

Коли вносити підживлення

Найкращий період для внесення добрив – час, коли дерева ще не вкрилися листям. У цей момент поживні речовини швидко потрапляють до кореневої системи та використовуються для формування квіткових бруньок.

Добрива рівномірно розподіляють навколо стовбура по колу. Після цього ґрунт бажано полити водою, а поверхню замульчувати. Це допомагає зберегти вологу та підтримує сприятливі умови для розвитку коріння.

Натуральний стимулятор росту для саду

Садівники також використовують простий розчин із дріжджів. Його готують із теплої води, невеликої кількості цукру та дріжджів. Такий розчин стимулює розвиток мікрофлори у ґрунті та покращує його структуру.

Поєднання дріжджового розчину, попелу та перегною створює комплексне живлення для дерев. Завдяки цьому рослини отримують калій, фосфор і азот поступово, що підтримує їх до періоду формування плодів.