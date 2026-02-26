Для приготування беруть однакову кількість кісткового борошна та гірчичної макухи

Перед початком нового сезону ґрунт потребує відновлення запасів поживних речовин. Традиційно городники використовують перепрілий гній або золу, проте дедалі більше людей шукають альтернативу. Деякі господарі вже багато років застосовують суху органічну суміш, яка допомагає підтримувати родючість землі без різкого запаху та зайвого клопоту. Такий підхід забезпечує поступове живлення рослин упродовж усього сезону. Детальніше про це пише «Сенсація».

Кісткове борошно – джерело фосфору та мікроелементів

Перший складник суміші – кісткове борошно. Його отримують шляхом переробки кісток тварин. Це добриво містить значну кількість фосфору, а також кальцій, калій та інші мікроелементи.

Кісткове борошно належить до засобів тривалої дії. Після внесення в ґрунт воно поступово розкладається і забезпечує кореневу систему поживними речовинами. Завдяки цьому рослини формують міцні корені та активніше розвиваються.

Гірчична макуха – захист і живлення

Другий компонент – гірчична макуха. Вона не лише покращує структуру землі, а й допомагає стримувати розвиток шкідників і хвороб. Під час перегнивання макуха перетворюється на цінне органічне живлення.

За поживністю цей продукт не поступається багатьом традиційним органічним добривам. Окрім того, він сприяє оздоровленню ґрунту та активізації корисної мікрофлори.

Як правильно вносити суміш

Для приготування беруть однакову кількість кісткового борошна та гірчичної макухи, ретельно перемішують у сухій тарі. Під час весняного перекопування на кожен квадратний метр грядки вносять приблизно 4–5 столових ложок суміші.