Початок городнього сезону завжди пов’язаний із запитанням про правильні терміни висівання. Від того, наскільки вчасно насіння потрапить у ґрунт, залежить сила сходів і майбутній урожай. Надто рання або запізніла сівба може знизити врожайність і ускладнити догляд. Тому важливо враховувати не лише календар, а й погодні умови та особливості культур. Про це пише Gelios.

Фактори, що впливають на строки сівби

Терміни посіву визначаються кількома ключовими чинниками.

Клімат і температура. Для більшості овочів мінімальна температура проростання становить від 5 до 10 градусів тепла. Важливо зважати не лише на повітря, а й на прогрівання ґрунту.

Особливості культури. Рослини поділяються на холодостійкі та теплолюбні. Кожна група має власні вимоги до температури й тривалості світлового дня.

Погодні умови конкретного року. Весна може бути ранньою або затяжною, із поверненням приморозків. Саме тому варто стежити за прогнозами та коригувати плани.

Регіон вирощування. У південних областях роботи зазвичай починають раніше, тоді як у північних строки зміщуються на кілька тижнів.

Ранні весняні посіви

Із настанням перших стабільних теплих днів можна висівати холодостійкі культури:

Редиска швидко сходить і дає врожай уже через 3-4 тижні. Цибулю-сіянку висаджують у добре зволожений ґрунт на початку весни. Горох висівають за умови достатнього прогрівання землі та відсутності сильних морозів.

Такі культури витримують короткочасне зниження температури й не бояться прохолодної погоди.

Середньовесняні посіви

Наприкінці березня та у квітні настає час для інших овочів:

Моркву висівають у прохолодний, але вже достатньо прогрітий ґрунт. Буряк сіють трохи пізніше, коли земля стане теплішою. Картоплю висаджують після прогрівання ґрунту приблизно до 6–8 градусів тепла.

Перед початком робіт обов’язково перевіряйте прогноз, адже поворотні приморозки можуть пошкодити молоді сходи.

Теплолюбні культури – пізні строки

Овочі, які потребують стабільного тепла, висаджують значно пізніше:

Помідори переносять у відкритий ґрунт лише після встановлення теплої погоди. Перець висаджують у середині травня або пізніше, коли зникає загроза приморозків. Баклажани потребують добре прогрітого ґрунту – не нижче 15 градусів.

Часто такі культури спочатку вирощують через розсаду, щоб убезпечити молоді рослини від несприятливих умов.

Поради фахівців

Агрономи радять не поспішати з висаджуванням теплолюбних овочів. Навіть короткочасне зниження температури може пригальмувати їхній розвиток або спричинити загибель рослин. Краще дочекатися стабільного тепла, ніж ризикувати майбутнім урожаєм.