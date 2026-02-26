Найкращий час уже настав: як визначити оптимальні терміни для висівання овочів
Початок городнього сезону завжди пов’язаний із запитанням про правильні терміни висівання. Від того, наскільки вчасно насіння потрапить у ґрунт, залежить сила сходів і майбутній урожай. Надто рання або запізніла сівба може знизити врожайність і ускладнити догляд. Тому важливо враховувати не лише календар, а й погодні умови та особливості культур. Про це пише Gelios.
Фактори, що впливають на строки сівби
Терміни посіву визначаються кількома ключовими чинниками.
Клімат і температура. Для більшості овочів мінімальна температура проростання становить від 5 до 10 градусів тепла. Важливо зважати не лише на повітря, а й на прогрівання ґрунту.
Особливості культури. Рослини поділяються на холодостійкі та теплолюбні. Кожна група має власні вимоги до температури й тривалості світлового дня.
Погодні умови конкретного року. Весна може бути ранньою або затяжною, із поверненням приморозків. Саме тому варто стежити за прогнозами та коригувати плани.
Регіон вирощування. У південних областях роботи зазвичай починають раніше, тоді як у північних строки зміщуються на кілька тижнів.
Ранні весняні посіви
Із настанням перших стабільних теплих днів можна висівати холодостійкі культури:
- Редиска швидко сходить і дає врожай уже через 3-4 тижні.
- Цибулю-сіянку висаджують у добре зволожений ґрунт на початку весни.
- Горох висівають за умови достатнього прогрівання землі та відсутності сильних морозів.
Такі культури витримують короткочасне зниження температури й не бояться прохолодної погоди.
Середньовесняні посіви
Наприкінці березня та у квітні настає час для інших овочів:
- Моркву висівають у прохолодний, але вже достатньо прогрітий ґрунт.
- Буряк сіють трохи пізніше, коли земля стане теплішою.
- Картоплю висаджують після прогрівання ґрунту приблизно до 6–8 градусів тепла.
Перед початком робіт обов’язково перевіряйте прогноз, адже поворотні приморозки можуть пошкодити молоді сходи.
Теплолюбні культури – пізні строки
Овочі, які потребують стабільного тепла, висаджують значно пізніше:
- Помідори переносять у відкритий ґрунт лише після встановлення теплої погоди.
- Перець висаджують у середині травня або пізніше, коли зникає загроза приморозків.
- Баклажани потребують добре прогрітого ґрунту – не нижче 15 градусів.
Часто такі культури спочатку вирощують через розсаду, щоб убезпечити молоді рослини від несприятливих умов.
Поради фахівців
Агрономи радять не поспішати з висаджуванням теплолюбних овочів. Навіть короткочасне зниження температури може пригальмувати їхній розвиток або спричинити загибель рослин. Краще дочекатися стабільного тепла, ніж ризикувати майбутнім урожаєм.