Обприскування розсади молоком – один із народних способів підживлення, що знову набуває популярності. УНІАН розповідає, як таке обприскування допомагає рослинам.

Як діє молоко на розсаду?

Молочний розчин діє як м’який природний засіб профілактики. У його складі є білки та лактоза, які при розпилюванні утворюють на поверхні листя найтоншу захисну плівку, і вона створює несприятливі умови для розвитку грибкових інфекцій.

Цей спосіб часто застосовують проти борошнистої роси – захворювання, яке активно розвивається у вологому середовищі та вражає ослаблені рослини. І саме обробка молоком допомагає знизити ризик її появи та уповільнити поширення спор.

Також вважається, що цей розчин підтримує природну стійкість розсади. Він сприяє тому, що рослини легше переносять несприятливі умови.

Проте слід пам’ятати про те, що використовувати слід тільки розведене молоко, адже нерозбавлений продукт може залишати липкий наліт та провокувати появу комах.