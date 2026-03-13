Весна є важливим періодом для догляду за виноградом. Саме в цей час садівники готують лозу до нового сезону, проводять формування кущів і стимулюють розвиток майбутніх пагонів. Проте надто рання обрізка може завдати рослині серйозної шкоди. У деяких випадках це навіть призводить до значного зменшення врожаю. Детальніше про це пише «Сенсація».

Чому рання обрізка може бути небезпечною

На початку весни погода часто залишається нестабільною. Теплі дні можуть змінюватися нічними заморозками. Молоді тканини виноградної лози та свіжі зрізи особливо чутливі до холоду.

Якщо обрізку провести занадто рано, мороз може пошкодити ділянки зрізів і молоді пагони. У результаті частина плодових бруньок може загинути, що негативно позначиться на формуванні майбутнього врожаю.

Ризик пошкодження лози

Ще одна проблема ранньої обрізки пов’язана з внутрішніми процесами рослини. До активного руху соку тканини лози повільніше відновлюються після зрізів.

Через це рани на пагонах залишаються відкритими довше і стають вразливими до грибкових та бактеріальних інфекцій. Ураження може призвести до висихання окремих гілок або ослаблення всього куща.

Коли краще проводити обрізку

Фахівці радять не поспішати з весняною обрізкою. Оптимальний період зазвичай настає наприкінці березня або на початку квітня, коли встановлюється стабільніша температура.

Також варто звертати увагу на стан бруньок. Вони мають залишатися щільними і ще не починати активно набухати. У цей час обрізка сприятиме правильному формуванню пагонів.

Правильна техніка обрізки

Окрім правильного часу, важливо дотримуватися і техніки виконання процедури. Для роботи слід використовувати добре загострений секатор, щоб зрізи були рівними і акуратними.

Зрізи роблять під невеликим кутом, щоб волога не затримувалася на поверхні. За потреби місця зрізів можна обробити спеціальними захисними засобами, які зменшують ризик зараження рослини.