Однією з найпоширеніших причин є виснажений або неправильно підготовлений ґрунт

Капуста належить до культур, які потребують родючого ґрунту та регулярного догляду. Якщо рослини повільно розвиваються, а качани довго не формуються, проблема може критися не лише в погоді чи нестачі вологи. Часто причиною стає дефіцит поживних речовин, без яких культура не здатна повноцінно розвиватися. Чим підживити капусту для кращого врожаю, пише ProstoWay.

Чому капуста погано завʼязує качани

Однією з найпоширеніших причин є виснажений або неправильно підготовлений ґрунт. На бідних землях рослини нарощують слабке листя та витрачають багато сил на виживання замість формування врожаю.

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Не менш важливим є рівень кислотності. Капуста не любить кислі ґрунти, тому перед висаджуванням бажано перевірити їхній стан і за потреби провести розкислення.

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Навіщо капусті кальцій

Кальцій бере участь у формуванні міцних тканин рослини та сприяє нормальному розвитку кореневої системи. За його нестачі капуста може сповільнювати ріст, а качани формуватимуться повільно або залишатимуться пухкими.

Особливо важливо стежити за вмістом кальцію на легких піщаних ґрунтах, де цей елемент швидко вимивається.

Як приготувати підживлення

Для поповнення запасів кальцію деякі городники використовують розчин на основі гашеного вапна. Для його приготування одну склянку вапна розчиняють у 10 літрах води та ретельно перемішують.

Отриманим розчином поливають рослини під корінь, витрачаючи приблизно один літр на кожен кущ.

Важлива умова під час поливу

Таке підживлення не можна вносити в сухий ґрунт. Перед процедурою грядки необхідно добре полити звичайною водою або проводити підживлення після дощу.

Зволожена земля допомагає кореням краще засвоювати поживні речовини та зменшує ризик пошкодження кореневої системи.