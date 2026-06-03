Щоб з'ясувати, який підхід є правильним, дослідники провели експеримент із кількома групами рослин

Серед городників уже багато років точаться суперечки щодо того, чи варто видаляти квіти на картоплі. Одні переконані, що рослина витрачає сили на цвітіння, а тому після обривання бутонів усі поживні речовини спрямовуються на формування бульб. Інші ж вважають, що втручатися в природний розвиток культури не потрібно. Пояснює це «Сільський господар».

Щоб з'ясувати, який підхід є правильним, дослідники провели експеримент із кількома групами рослин.

Як проходив експеримент

Картоплю поділили на три групи. У першій рослини розвивалися природним шляхом без будь-якого втручання. У другій групі видаляли бутони ще до початку цвітіння. У третій рослинам обрізали верхню частину пагонів разом із суцвіттями.

Після завершення вегетаційного періоду було проведено оцінку врожаю.

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Які результати отримали

Картопля, яку не чіпали, сформувала менше бульб порівняно з другою групою. Проте врожай виявився якіснішим: бульби були більшими, вирівняними та мали привабливий вигляд.

У рослин, де видаляли бутони, кількість бульб збільшилася. Водночас вони були дрібнішими та суттєво відрізнялися за розміром.

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Найгірший результат показали кущі, у яких обрізали верхівки. Під кожною рослиною утворилося багато дрібних бульб, непридатних для отримання великого врожаю.

Чому не варто обривати квіти

Фахівці пояснюють, що будь-яке пошкодження надземної частини рослини викликає стрес. Після видалення бутонів або пагонів картопля змушена витрачати частину енергії на відновлення тканин замість формування врожаю.

Особливо небезпечним вважається обрізання верхівок, адже воно суттєво зменшує площу листя, необхідного для фотосинтезу.

Що справді впливає на врожайність картоплі

Значно більшу роль відіграють інші чинники:

якісний посадковий матеріал;

родючість ґрунту;

своєчасне підживлення;

достатній полив;

захист від шкідників і хвороб;

правильне підгортання.

Саме ці агротехнічні заходи дозволяють отримати великі та здорові бульби.