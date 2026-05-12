Метод вирощування картоплі під соломою давно використовується городниками, але й досі викликає здивування у тих, хто звик до класичної посадки в землю. Його головна ідея полягає в тому, що бульби ростуть не в ґрунті, а під шаром органічного матеріалу, який створює для них комфортні умови. Про основні переваги та спосіб використання такого методу, пише «1 Хвилина».

Такий спосіб дозволяє значно зменшити фізичне навантаження на городника та спростити догляд за грядками протягом сезону.

У чому переваги вирощування картоплі під соломою

Головна причина популярності цього методу полягає в його простоті. Замість глибокого перекопування землі бульби просто розкладають на поверхні ґрунту, після чого накривають товстим шаром соломи.

Солома виконує одразу кілька важливих функцій:

утримує вологу в ґрунті та зменшує потребу в частому поливі;

пригнічує ріст бур’янів;

стабілізує температуру навколо бульб;

зберігає м’якість і пухкість ґрунту;

поступово перегниває та збагачує землю органікою.

Завдяки цьому картопля росте в більш сприятливих умовах без зайвого втручання.

Чому врожай може бути більшим

У сприятливих умовах метод під соломою справді може дати кращий результат, ніж традиційна посадка. Особливо це помітно на щільних або пересушених ґрунтах, де рослинам складніше розвиватися.

Солома створює стабільне середовище, в якому бульби формуються рівномірніше та рідше піддаються стресу. Однак реальний результат залежить від клімату, вологості та якості ґрунту.

Як правильно висаджувати картоплю під солому

Перед посадкою ділянку потрібно очистити від бур’янів і злегка розпушити ґрунт. Глибоке перекопування не є обов’язковим.

Бульби розкладають на поверхні на відстані приблизно 25–30 см одна від одної. Між рядами залишають близько 60–70 см простору.

Після цього картоплю повністю накривають шаром соломи товщиною 20–30 см. Важливо, щоб бульби були добре закриті від світла, інакше вони можуть позеленіти.

Як доглядати за грядкою протягом сезону

У процесі росту солома поступово осідає, тому її іноді потрібно підсипати. Це допомагає зберігати потрібну товщину шару та захищає бульби від перегрівання й бур’янів.

Полив у такій системі потрібен рідше, оскільки волога довше утримується під мульчею. Додатковий догляд мінімальний, що значно спрощує роботу на городі.