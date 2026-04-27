Навесні починається активний сезон посадки картоплі, і саме в цей період закладається основа майбутнього врожаю. Оскільки коренева система цієї культури розвинена не надто сильно, рослині потрібна достатня кількість поживних речовин уже з перших днів росту. Як покращити ріст картоплі та чим її підживити, пише VSN.

Які добрива варто додавати

Найкращий ефект дає внесення добрив безпосередньо в кожну лунку. Це дозволяє економніше використовувати підживлення і забезпечити рослину всім необхідним.

Добре працюють органічні добрива. Наприклад, перегній або компост покращують структуру ґрунту та сприяють кращому засвоєнню поживних речовин. Ефективним варіантом є суміш перегною з деревним попелом.

Також можна використовувати пташиний послід, але лише у розведеному вигляді, приблизно у співвідношенні 1:10. Він насичує ґрунт корисними мікроелементами.

Серед мінеральних добрив підходять комплексні суміші, які містять фосфор, калій та азот. Важливо дотримуватися дозування, зазвичай достатньо до 10 грамів на одну лунку.

Як правильно удобрювати

Органічні добрива доцільно вносити у вологому вигляді або добре перемішаними із ґрунтом. Мінеральні – додають сухими, рівномірно розподіляючи по лунці.

Деревний попіл можна використовувати як у сухому вигляді, так і у вигляді розчину. Він не лише підживлює рослину, а й допомагає захистити її від шкідників і захворювань.

Цікавим варіантом є додавання невеликої кількості суперфосфату разом із цибулинням, це додатково підживлює рослину та може відлякувати шкідників.

Чого не варто класти в лунку

Не можна використовувати свіжий гній. У процесі розкладання він виділяє тепло і гази, які можуть пошкодити кореневу систему і знищити рослину.

Також не варто змішувати різні типи добрив без потреби. Це може спричинити небажані хімічні реакції і знизити ефективність підживлення.

Надмірна кількість добрив – ще одна поширена помилка. Перевищення норми здатне не лише зменшити врожай, а й повністю зіпсувати посадки.