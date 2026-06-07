Серед численних способів органічного землеробства особливу увагу привертає метод «Три сестри», який століттями використовували корінні народи Північної Америки. Його головна особливість полягає в тому, що кілька культур вирощують разом не випадково, а для взаємної підтримки. Більше про цей метод розповідає Nettlesandpetals.

Основу системи складають кукурудза, квасоля та гарбуз. Ці рослини не конкурують між собою за ресурси, а навпаки – створюють природну екосистему, де кожна виконує важливу роль.

Як рослини допомагають одна одній

У цій схемі кукурудза виступає природною опорою для виткої квасолі. Високі стебла дозволяють бобовим підніматися вгору без додаткових конструкцій.

Квасоля, своєю чергою, має здатність накопичувати азот у ґрунті, що позитивно впливає на розвиток сусідніх культур. Завдяки цьому земля поступово стає більш родючою.

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Гарбуз або інші гарбузові культури вкривають поверхню ґрунту широким листям. Такий природний покрив допомагає довше утримувати вологу, пригнічує ріст бур'янів і захищає землю від перегрівання та вимивання.

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Як правильно організувати посадку

Висаджувати культури починають після того, як мине загроза весняних заморозків. Спочатку висівають кукурудзу, а поруч розміщують гарбузи.

Коли кукурудза підростає приблизно до 15–20 сантиметрів, навколо неї висаджують квасолю. Вона швидко починає плестися по стеблах, використовуючи їх як опору.

Упродовж сезону гарбуз розростається по поверхні землі, кукурудза формує качани, а квасоля активно плодоносить. У результаті на одній грядці можна отримати одразу кілька врожаїв.

Чому цей метод знову став популярним

Сьогодні багато городників прагнуть скоротити використання мінеральних добрив і хімічних препаратів. Саме тому стародавня система знову привертає увагу прихильників екологічного землеробства.

Метод «три сестри» дозволяє ефективніше використовувати площу ділянки, підтримувати природну родючість ґрунту та зменшувати кількість бур'янів. Крім того, рослини допомагають одна одній розвиватися без постійного втручання людини.

Чи підходить метод для невеликих ділянок

Сучасні садівники успішно адаптують цю систему не лише для великих городів. Компактні сорти кукурудзи, квасолі та гарбузів можна вирощувати в теплицях, на піднятих грядках і навіть у великих контейнерах.