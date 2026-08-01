Розкислення допомагає покращити структуру землі, зробити поживні елементи доступнішими для кореневої системи

Багато городніх і садових культур погано ростуть на надто кислих ґрунтах. У такому середовищі рослини гірше засвоюють поживні речовини, повільніше розвиваються, а врожайність помітно знижується. Якщо аналіз або прості домашні способи перевірки показали підвищену кислотність, ситуацію можна виправити. Про кілька доступних засобів, які допомагають нормалізувати реакцію ґрунту та покращити умови для вирощування більшості культур, пише «Зелена садиба».

Навіщо розкислювати ґрунт

Кислий ґрунт не завжди є проблемою, адже деякі рослини, наприклад лохина чи рододендрони, чудово почуваються саме в такому середовищі. Проте більшість овочів, плодових дерев і ягідних кущів віддають перевагу нейтральній або слабколужній реакції.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Розкислення допомагає покращити структуру землі, зробити поживні елементи доступнішими для кореневої системи та створити сприятливіші умови для розвитку корисних ґрунтових мікроорганізмів.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Гашене вапно

Гашене вапно є одним із найшвидших способів знизити кислотність ґрунту. Воно швидко вступає в реакцію та помітно змінює показники кислотності.

Однак застосовувати цей засіб потрібно обережно, адже надлишок вапна може негативно вплинути на засвоєння окремих поживних речовин. Найчастіше його вносять восени під час перекопування ділянки.

Доломітове борошно

Доломітове борошно діє повільніше, ніж вапно, проте має додаткову перевагу. Воно містить кальцій і магній, які необхідні рослинам для повноцінного росту.

Такий варіант добре підходить для регулярного покращення якості ґрунту. Його можна використовувати як на городі, так і в саду, особливо на ділянках, де спостерігається дефіцит магнію.

Крейда

Подрібнена природна крейда також ефективно зменшує кислотність землі. Для внесення бажано використовувати добре розмелену крейду, щоб вона швидше взаємодіяла з ґрунтом.

Цей спосіб підходить для більшості типів ґрунтів і дозволяє поступово нормалізувати кислотність без різких змін.

Деревний попіл

Деревний попіл не лише допомагає частково нейтралізувати кислотність, а й збагачує землю калієм, кальцієм, фосфором та іншими мінеральними елементами.

Найкращий результат він показує на легких піщаних і торф'яних ґрунтах. Водночас не варто розглядати попіл як повноцінну заміну вапнуванню на дуже кислих ділянках, адже його розкислювальна дія слабша.

Коли проводити розкислення

Найкращим часом для внесення більшості розкислювальних матеріалів вважається осінь. За зиму вони встигають рівномірно розподілитися в ґрунті та почати діяти ще до весняних посадок.

На легких піщаних ґрунтах кислотність краще знижувати поступово, невеликими дозами протягом кількох сезонів. На важких глинистих ґрунтах необхідну кількість матеріалу зазвичай можна внести за один раз.