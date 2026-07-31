Одним із найефективніших і водночас найдоступніших засобів є господарське мило

Устілки швидко вбирають піт, пил і забруднення, через що з часом з’являється неприємний запах. Впоратися з цією проблемою можна без дорогих засобів – достатньо використати звичайне господарське мило. ТСН розповідає, як ефективно очистити устілки.

Який засіб допоможе швидко очистити устілки?

Одним із найефективніших і водночас найдоступніших засобів є господарське мило. Воно добре розчиняє жир, видаляє повсякденний бруд і допомагає очистити поверхню устілок.

Як правильно очистити устілки?

Спочатку устілки потрібно вийняти із взуття. Потім їх потрібно злегка змочити теплою водою і ретельно натерти господарським милом з обох боків. Залиште мильну піну на устілці приблизно на одну-дві хвилини - цього часу достатньо, щоб активні компоненти почали розчиняти забруднення.

Після цього протріть поверхню м’якою губкою або щіткою з м’якою щетиною й ретельно змийте залишки мила чистою водою.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Після очищення важливо правильно висушити устілки. Найкраще залишити їх у добре провітрюваному місці за кімнатної температури.

Не варто класти їх на батарею, обігрівач або під прямі сонячні промені, адже надмірне нагрівання може деформувати матеріал.