Для озимого часнику найкраще підходить добре освітлена ділянка, де не застоюється вода після дощів

Щоб озимий часник добре перезимував і наступного літа сформував великі та щільні головки, підготовку ділянки не варто залишати на останні дні перед посадкою. Найкраще почати роботи ще наприкінці літа, коли ґрунт встигає осісти, а внесені добрива – рівномірно розподілитися. Як правильно підготувати землю, пише VSN.

Оберіть правильне місце

Для озимого часнику найкраще підходить добре освітлена ділянка, де не застоюється вода після дощів. Культура погано переносить надлишок вологи, тому низини для посадки не підходять.

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Не менш важливо дотримуватися сівозміни. Не рекомендується висаджувати часник після цибулі або на тому самому місці, де він ріс у попередні три-чотири роки. Хорошими попередниками вважаються огірки, кабачки, капуста, бобові культури та рання картопля.

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Почистьте грядку та перекопайте ґрунт

Перед підготовкою ділянку потрібно повністю очистити від рослинних решток і бур'янів. Особливу увагу варто приділити багаторічним бур'янам, ретельно видаляючи їхнє коріння.

Після цього ґрунт перекопують на глибину багнета лопати. Якщо зробити це за кілька тижнів до посадки, земля встигне природно осісти, що дуже важливо для нормального розвитку зубків.

Внесіть необхідні добрива

Під час перекопування доцільно внести перепрілий компост або перегній. Використовувати свіжий гній не рекомендується, адже він може сприяти розвитку хвороб і погіршити якість майбутнього врожаю.

Також варто додати фосфорні та калійні добрива, які допомагають зміцненню кореневої системи й формуванню великих головок.

Якщо ґрунт має підвищену кислотність, його можна поліпшити внесенням деревної золи або доломітового борошна. Азотні добрива восени застосовувати не варто, оскільки вони стимулюють ріст зеленої маси, що небажано перед зимою.

Сформуйте грядку

Після перекопування й внесення добрив поверхню вирівнюють граблями. На важких або надто вологих ґрунтах доцільно сформувати трохи підвищену грядку, яка забезпечить кращий відтік зайвої води.

Після цього ділянку залишають у спокої до посадки, періодично видаляючи нові бур'яни.

Проведіть знезараження за потреби

Якщо на ділянці раніше траплялися грибкові захворювання або гнилі, ґрунт бажано знезаразити. Для цього можна використати біологічні препарати на основі корисних мікроорганізмів або дозволені фунгіциди відповідно до інструкції виробника.

Така профілактика допоможе зменшити ризик розвитку інфекцій після висаджування часнику.

Посійте сидерати

Якщо до посадки ще залишається достатньо часу, вільну грядку можна засіяти сидератами. Добре підходять фацелія, біла гірчиця або інші швидкорослі культури.

Перед висаджуванням часнику зелену масу скошують і закладають у верхній шар ґрунту. Це покращує його структуру, збагачує органічною речовиною та пригнічує ріст бур'янів.

Підготуйте посадковий матеріал

Для посадки варто обирати лише здорові, великі головки без ознак хвороб або механічних пошкоджень. Розділяти їх на окремі зубки бажано безпосередньо перед висаджуванням, щоб посадковий матеріал не пересихав.

Найбільші зубки зазвичай формують найпотужніші рослини та забезпечують кращий урожай.