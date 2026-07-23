Одна з найпоширеніших помилок – одразу після викопування обрізати листя та корінці

Багато городників сподіваються зберегти врожай часнику до самої весни, але вже посеред зими головки починають висихати, проростати або загнивати. Часто причиною стають не умови зберігання, а помилки, яких припускаються ще одразу після викопування. Крім того, важливо враховувати, що різні види часнику мають різний термін зберігання. Як його правильно зберігати, пише VSN.

Озимий і ярий часник зберігаються по-різному

Перш ніж готувати врожай до зберігання, варто визначити, який саме часник ви виростили.

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Озимий часник зазвичай має великі зубчики та твердий стрижень усередині головки. Він добре підходить для споживання восени й на початку зими, але навіть за ідеальних умов рідко зберігається до весни. Це його природна особливість.

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Ярий часник не має твердого центрального стрижня, складається з більшої кількості дрібних зубчиків і може зберігатися значно довше, нерідко до квітня або навіть травня.

Саме тому озимий часник бажано використовувати насамперед, а ярий залишати для тривалого зберігання.

Не поспішайте обрізати стебла

Одна з найпоширеніших помилок – одразу після викопування обрізати листя та корінці.

Фахівці радять спочатку добре просушити часник разом зі стеблами. Під час сушіння поживні речовини та залишкова волога поступово переходять із листя до головки, а зовнішні луски стають міцнішими й краще захищають зубчики.

Сушити врожай бажано протягом одного-двох тижнів під навісом або в іншому сухому, добре провітрюваному місці без прямого сонячного проміння.

Лише після повного висихання можна обрізати стебла та корінці.

Чи потрібно залишати довге стебло

Порада залишати близько 10–15 сантиметрів сухого стебла справді може бути корисною, але лише за певних умов.

Якщо часник зберігається в сухому приміщенні, така шийка додатково захищає головку від пересихання.

Однак у вологому льосі довге порожнисте стебло може, навпаки, накопичувати вологу, що підвищує ризик розвитку грибкових захворювань. У такому випадку доцільніше залишити коротшу шийку після повного висихання врожаю.

Які умови потрібні для зберігання

Не менш важливими є температура та вологість повітря.

Найкраще часник зберігається або за температури близько 0…+3 °C, або в сухому приміщенні за кімнатної температури. Водночас температура в межах +5…+10 °C часто стимулює проростання зубчиків, особливо якщо повітря достатньо вологе.

Для зберігання краще обирати темне місце з доброю вентиляцією.

Чи варто використовувати сіль, віск або борошно

Іноді для тривалого зберігання радять пересипати часник сіллю, борошном або покривати головки воском.

Такі способи можуть бути ефективними лише за умови, що часник був ідеально висушений. Якщо всередині залишиться навіть незначна кількість вологи, під захисним шаром може початися загнивання.

Тому набагато важливіше правильно висушити врожай і забезпечити відповідні умови зберігання, ніж покладатися на додаткові способи захисту.