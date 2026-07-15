Терміни дозрівання залежать від сорту, погодних умов і часу посадки

Озима цибуля достигає значно раніше за ярі сорти, тому вже в середині літа багато городників починають збирати врожай. Проте поспішати не варто: якщо викопати цибулини занадто рано, вони не встигнуть накопичити достатньо поживних речовин і погано зберігатимуться. Запізнення зі збиранням також небажане, адже перестигла цибуля може повторно рушити в ріст або почати загнивати. УНІАН пише, за якими ознаками визначити, що настав час збирати врожай.

Коли достигає озима цибуля

Терміни дозрівання залежать від сорту, погодних умов і часу посадки. Зазвичай озиму цибулю збирають через 80–90 днів після появи перших сходів. Для більшості сортів цей період припадає на липень, а ранньостиглі різновиди можуть достигати вже наприкінці червня.

Втім, орієнтуватися краще не лише на календар, а й на зовнішній вигляд рослин.

Чотири ознаки, що цибулю вже можна викопувати

Полягло більшість листя

Приблизно 60–70% пера природно нахиляється до землі. Це свідчить про завершення активного росту цибулини.

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Листя пожовкло

Зелене пір'я поступово жовтіє та починає підсихати. Якщо листя ще соковите й активно росте, зі збиранням краще трохи зачекати.

Шийка стала тонкою і сухою

Місце переходу листя в цибулину має втратити пружність. Саме суха шийка забезпечує тривале зберігання врожаю.

Лушпиння набуло характерного забарвлення

Зовнішні луски стають сухими, щільними та набувають властивого сорту золотистого, коричневого або фіолетового відтінку. Вони легко відділяються від цибулини.

Як правильно викопувати озиму цибулю

Приблизно за два тижні до запланованого збирання припиніть полив. За цей час цибулини краще визріють, а лушпиння стане міцнішим.

Для роботи обирайте сухий сонячний день. Якщо ґрунт щільний, підкопуйте рослини вилами або лопатою, намагаючись не пошкодити донце та шийку.

Не висмикуйте цибулю із силою, адже механічні пошкодження значно скорочують термін її зберігання.

Як підготувати врожай до зберігання

Після викопування обережно струсіть залишки землі, але не бийте цибулини одна об одну і не мийте їх водою.

Просушіть урожай кілька годин просто на грядці, якщо дозволяє погода, а потім перенесіть у добре провітрюване сухе приміщення ще на 7–10 днів.

Лише після повного висихання обріжте коріння та листя, залишивши шийку завдовжки 3–5 сантиметрів.

Як зберігати озиму цибулю

Для тривалого зберігання відберіть лише здорові, неушкоджені цибулини. Складайте їх у дерев'яні або пластикові ящики з отворами, сітки чи плетені кошики, щоб повітря вільно циркулювало.

Найкраще зберігати врожай у сухому, темному приміщенні з доброю вентиляцією. Періодично переглядайте цибулини та своєчасно видаляйте ті, що почали псуватися.