Терміни залежать від регіону, погодних умов і часу висаджування восени

Точної дати, коли потрібно викопувати озимий часник, не існує. Терміни залежать від регіону, погодних умов і часу висаджування восени. Але якщо поспішити, головки погано зберігатимуться, а якщо запізнитися – почнуть розпадатися на зубчики прямо в землі. УНІАН розповідає, як зрозуміти коли потрібно копати озимий часник.

Коли слід копати часник в Україні?

В Україні терміни залежать від регіону, температури та кількості опадів влітку. Зазвичай урожай збирають у такі терміни:

На півдні України – з початку до середини липня. У центральних областях – приблизно з 15 по 25 липня. На півночі та заході країни – з 20-х чисел липня і до початку серпня, якщо літо не дуже спекотне.

Якщо у червні та липні стояла спека, то копати часник можна трохи раніше, ніж зазвичай. За прохолодної та дощової погоди дозрівання нерідко затримується на кілька днів або навіть тиждень.

Орієнтуватися потрібно на зовнішній вигляд часнику – стан вигляд та головок. Про те, що озимий часник пора викопувати, свідчать такі ознаки:

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Нижні листки повністю пожовкли й підсохли. Верхні листки починають жовтіти, але ще залишаються зеленими. Голівка часнику вкрита щільними сухими лусочками, а зубчики добре відокремлюються. Коріння має сіруватий колір, а ґрунт навколо головки може злегка потріскатися.

Але найточніша ознака, що потрібно викопувати часник – це його стрілки. Якщо вони повністю випрямляються, а оболонка суцвіття тріскається, то овоч час викопувати.