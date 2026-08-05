Причина неприємного запаху – бактерії, які залишаються у волокнах тканини

Якщо одяг навіть після прання зберігає запах поту, не варто намагатися приховати його парфумами. Це лише тимчасово маскує проблему, адже причина неприємного запаху – бактерії, які залишаються у волокнах тканини. Real Simple розповідає, як прибрати стійкий запах поту з одягу.

Як прибрати запах поту з одягу?

Не давайте поту довго залишатися на одязі.

Ця порада особливо актуальна для людей, які займаються спортом. Коли вологі речі довго лежать у кошику для білизни або спортивній сумці, забруднення від тіла можуть в’їстися в тканину, через що пізніше запахи буде дуже важко усунути.

Якщо ви не можете одразу випрати одяг, то хоча б дайте йому висохнути на повітря, щоб бактерії не накопичувалися, поки речі лежатимуть у кошику.

Виверніть речі навиворіт.

Перед тим як кинути одяг у пральну машину, виверніть його навиворіт, щоб піт і шкірні жири з внутрішньої сторони могли більш безпосередньо контактувати з пральним порошком.

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Використовуйте пральний засіб для видалення стійких плям.

Засіб допоможе краще видалити бактерії, що знаходяться на волокнах тканини. Проте важливо не перевищувати зазначену на упаковці дозу. Надлишок засобу може залишитися на одязі, через що тканина гірше пропускатиме повітря.

Додайте оцет.

Експерти рекомендують налити прямо в барабан пів склянки оцту. Оцет добре нейтралізує запах поту та надає одягу свіжого вигляду.

Відмовтеся від кондиціонера.

Кондиціонер погіршує повітропроникність тканини, тому від нього наразі краще відмовитися.

Періть речі в холодній або прохолодній воді.

Висока температура може тільки зашкодити, оскільки закріплює запах поду. Тому використовуйте прохолодну воду для прання, щоб позбутися приємних запахів.