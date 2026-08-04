Однією з найпоширеніших причин є низька температура ґрунту

Почервоніння або фіолетовий відтінок кропу може насторожити навіть досвідчених городників. Найчастіше така зміна кольору свідчить не про хворобу, а про несприятливі умови вирощування або нестачу поживних речовин. Як вчасно визначити причину, пише УНІАН.

Чому кріп червоніє

Однією з найпоширеніших причин є низька температура ґрунту. Якщо насіння висіяли занадто рано, коли земля ще не встигла достатньо прогрітися, коренева система гірше засвоює поживні речовини. У результаті ріст сповільнюється, а листя може набути червонуватого або фіолетового відтінку.

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Ще одна поширена причина – нестача фосфору. За дефіциту цього елемента у тканинах рослини накопичуються природні пігменти, які й змінюють колір зелені. Найпомітніше це проявляється на молодих рослинах.

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Які помилки у догляді можуть призвести до проблеми

Погіршити стан кропу можуть і несприятливі умови вирощування. Особливу увагу варто звернути на:

щільний ґрунт, який погано пропускає повітря;

надмірний полив, через який коріння відчуває нестачу кисню;

дефіцит поживних речовин, насамперед фосфору;

ранній посів у холодну землю.

Кожен із цих чинників може негативно вплинути на розвиток рослини та змінити її забарвлення.

Як допомогти кропу відновитися

Насамперед перевірте стан ґрунту. Якщо земля ущільнилася, обережно розпушіть міжряддя, щоб забезпечити кореням доступ повітря.

За підозри на нестачу фосфору внесіть відповідне добриво. Для кореневого підживлення можна використати розчин суперфосфату, дотримуючись норми, рекомендованої виробником. Якщо потрібно швидко забезпечити рослину поживними речовинами, підійде позакореневе підживлення розчином монофосфату калію.

Правильний полив також має значення

Кріп не любить ані пересихання, ані надлишку вологи. Поливайте грядки помірно, орієнтуючись на стан ґрунту. Якщо найближчим часом прогнозують дощі, полив краще відкласти, щоб не допустити перезволоження.

Чи відновиться почервонілий кріп

У більшості випадків рослина добре реагує на виправлення умов вирощування. Після нормалізації поливу, розпушування ґрунту та внесення необхідних добрив нове листя зазвичай відростає насиченого зеленого кольору. При цьому смакові властивості та аромат кропу практично не змінюються, якщо проблему вдалося усунути вчасно.