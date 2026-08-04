Кислота в оцті може бути шкідливою для певних поверхонь

Оцет часто використовують як натуральний засіб для прибирання, однак підходить він далеко не для всіх поверхонь. Через свою кислотність він може пошкодити окремі матеріали. Southern Living розповідає, що не можна чистити за допомогою оцту.

Що не можна очищати оцтом?

Стільниці.

«Кислота в оцті може бути шкідливою для певних поверхонь, також не варто використовувати його для очищення більшості типів каменю, наприклад мармуру, граніту або вапняку», – зазначає Гейлі Бекнел, експертка з прибирання.

За її словами, кислота в оцті може з часом розщепити будь-який герметик, що може призвести до появи нових плям та бруду.

Електронні пристрої.

Хоча швидке обприскування екрана ноутбука чи планшета оцтом може здаватися простим способом знищення мікроорганізмів на ваших електронних пристроях, насправді це може пошкодити покриття екранів.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Паркетна підлога.

Деякі типи підлогових покриттів також не витримують високого рівня кислотності оцту. З часом оцет може зруйнувати як захисне покриття, так і саме деревину.

Алюмінієві та чавунні сковорідки.

Не використовуйте засоби для чищення на основі оцту для таких сковорідок. Високий вміст кислоти негативно впливає на ці два матеріали, призводячи до руйнування алюмінію та захисного покриття чавуну. Через це сковорідки більш схильні до іржавіння та втрати експлуатаційних властивостей.