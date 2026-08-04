Тепла погода та довгий світловий день створюють ідеальні умови для вкорінення

Лаванда давно стала однією з найпопулярніших рослин для озеленення саду. Її цінують за тривале цвітіння, приємний аромат і невибагливість у догляді. Якщо на ділянці вже росте здоровий кущ, купувати нові саджанці зовсім не обов'язково. Найпростіший спосіб отримати більше рослин – правильно провести живцювання в найсприятливіший період. Як і коли це робити, пише ТСН.

Коли найкраще розмножувати лаванду

Найвдалішим часом для живцювання вважається літо, особливо після завершення цвітіння. У цей період пагони вже достатньо зміцніли, але ще не повністю здерев'яніли, тому швидше утворюють кореневу систему.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Тепла погода та довгий світловий день створюють ідеальні умови для вкорінення. До настання холодів молоді рослини встигають зміцніти й краще переносять зимівлю.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Який спосіб розмноження найефективніший

Лаванду можна розмножувати насінням, відводками або живцями. Проте саме живцювання вважають найнадійнішим методом. Воно дозволяє отримати нові рослини, які повністю зберігають особливості материнського куща.

Для заготівлі живців обирайте здорові, добре розвинені кущі. Гострим секатором зріжте напівздерев'янілі пагони довжиною приблизно 7–10 сантиметрів. Із нижньої частини живця видаліть листя, щоб запобігти загниванню та стимулювати утворення коріння.

Перед висаджуванням бажано обробити нижню частину живців стимулятором коренеутворення. Це допоможе прискорити процес укорінення та підвищить його успішність.

Як правильно висадити живці

Для висаджування використовуйте легкий, пухкий субстрат із хорошим дренажем. Найкраще підходить ґрунт із нейтральною або слабколужною реакцією.

Живці заглиблюйте так, щоб місця без листя опинилися під землею. Після посадки злегка полийте субстрат, але не допускайте застою води.

Горщики поставте у світлому місці без прямих сонячних променів. Підтримуйте помірну вологість ґрунту, не допускаючи його пересихання або надмірного зволоження.

За сприятливих умов перші корінці з'являються приблизно через три-шість тижнів. Коли рослини почнуть активно нарощувати нове листя, їх можна перенести на зимівлю у світле прохолодне приміщення. У відкритий ґрунт молоді кущі висаджують навесні, після поступового загартування.

Яких помилок слід уникати

Одна з найпоширеніших помилок – використання важкого ґрунту, який затримує воду. Надлишок вологи швидко призводить до загнивання живців.

Не менш важливо правильно обирати пагони. Надто молоді гілочки легко втрачають вологу й в'януть, а повністю здерев'янілі укорінюються значно повільніше.

Після висаджування не залишайте живці під палючим сонцем або на протязі. Найкраще вони розвиваються у теплому, світлому місці з розсіяним освітленням.

Також не відкладайте живцювання до осені чи зими. У холодний період процес утворення коріння сповільнюється, тому шанси на успішне вкорінення значно зменшуються. Дотримуючись цих простих рекомендацій, можна без зайвих витрат отримати нові здорові кущі лаванди, які вже за кілька сезонів порадують рясним цвітінням і насиченим ароматом.