Для вирощування в кімнатних умовах краще обирати сорти вузьколистої лаванди

Лаванда стала однією з найбільш популярних садових рослин в останні роки. Проте вирощувати цю духмяну квітку, яку не люблять міль та комарі, можна і в домашніх умовах на підвіконні. Комфортні умови для лаванди можна створити без особливих зусиль, пояснює GradinaMax.

Які сорти обрати

Для вирощування в кімнатних умовах краще обирати сорти вузьколистої лаванди, адже вони менш вибагливі, невисокі (до 60 см), наприклад:

«Аромат Провансу»;

«Дварф Блю»;

«Карликова синя»;

«Лавандова леді»;

«Манстід Стрейн»;

«Пурпурний колос»;

«Світ».

Як садити лаванду

Розмножують лаванду насінням, живцями, відводками або поділом куща. Для вирощування в домашніх умовах можна обрати будь-який. Можна, звичайно, купити готовий саджанець в горщику, і він зацвіте вже в поточному сезоні, але насіння коштує набагато дешевше і всього з однієї упаковки можна розвести великий ароматний садок.

Особливості вирощування лаванди з насіння

Цей метод вимагає тривалого часу й терпіння, тож зазвичай його практикують досвідчені квітникарі. Насіння лаванди не відрізняються високим рівнем схожості і вимагає стратифікації до півтора місяця. Для цього його укладають в ємність, засипавши вологим піском або сфагнумом, накривають кришкою або плівкою і поміщають в холодне (+5-6°C) місце – наприклад, нижній рівень холодильника або підвал.

Після стратифікації ємність для розсади заповнюють вологою ґрунтосумішшю з рівних частин піску і торфу з додаванням невеликої кількості розтовченої яєчної шкаралупи. Насіння розкладають по поверхні і присипають шаром цього ж ґрунту товщиною 2 см. Контейнер накривають плівкою і на пару тижнів ставлять на нижню полицю холодильника.

Далі ємність переставляють на світле і тепле (+15-18°C) підвіконня. Сходи з’являються тільки через місяць-півтора. Через 2-3 тижні їх пікірують в більш просторі ємності. Підрослі і зміцнілі саджанці пересаджують в індивідуальні горщики, заповнені ґрунтом з рівних частин листової, дернової землі, перегною і крупного піску або гравію найдрібнішої фракції. Цвітіння таких рослин доводиться чекати до двох років.

Особливості укорінення живців лаванди

Для живцювання з дорослого куща виріжте однорічний пагін, розділіть його на фрагменти довжиною 8-10 см. Нижній зріз, який підлягає укоріненню, зробіть під кутом 45°, обробіть гетероауксином або іншим стимулятором коренеутворення.

Підготовлені фрагменти опустіть нижнім кінцем в контейнер з попередньо зволоженою пухкою сумішшю піску і торфу (1:1) і влаштуйте над ними міні-тепличку з плівки. Живці лаванди укореняться швидко, після чого пересадіть їх в окремі горщики. Цвітіння настане через рік.

Особливості укорінення відводків лаванди

Пригніть до землі бічний пагін здорового куща, зафіксуйте в цьому положенні. Присипте відводок ґрунтом: він поступово почне формувати коріння. Через два місяці акуратно відокремте готовий кущик від материнської рослини, висадіть в контейнер і помістіть на підвіконня.

Особливості розмноження лаванди поділом куща

Ділити можна тільки дорослі п’яти- або шестирічні кущі, в тому числі ті, які вирощуються в горщиках. У кінці вересня або першій половині жовтня акуратно виріжте частини рослини по периметру ємності (5-6 стебел разом з корінням). Для цього використовуйте довгий гострий ніж. Кожен міні-кущик обв’яжіть стрічкою не стягуючи, з горщика не виймайте.

Для посадки саджанця лаванди, одержаної будь-яким способом, слід підбирати досить простору ємність світлого кольору, оскільки ця культура формує велику кореневу систему, яка чутлива до перегріву. Найкращим варіантом буде циліндричний горщик з неглазурованої кераміки об’ємом 2 л і діаметром 30 см. Дренажний шар на дні ємності і зливні отвори мають бути обов’язково.

Загальні тонкощі вирощування лаванди в горщику

1. Горщики з лавандою розміщуйте на південному або східному підвіконні: їй необхідно багато світла і простору. У літню пору вікна повинні бути відкриті. Чудово, якщо є можливість помістити рослину на балкон або в сад. Але будьте обережні – привчайте кущі до свіжого повітря і відкритого сонця поступово.

2. Регулярно поливайте лаванду. Навіть одноразове пересушування ґрунту здатне так послабити кущ, що відновити його не допоможуть ніякі стимулятори. Поливати потрібно відстояною водою, яку слід лити на листя і квіти: щотижня – навесні і влітку, раз на 10 днів – у холодний період. Пам’ятайте, що лаванда не терпить застою води.

3. Щорічно пересаджуйте лаванду в більш простору ємність – якщо центральний корінь досягне дна, кущ зупинить ріст і може загинути.

4. Добрив рослина особливо не потребує, але для активного зростання і ефектного цвітіння можна ранньою весною зробити азотну підгодівлю, а під час бутонізації та цвітіння – калійно-фосфорну з переважанням калію. Органічні добрива для кімнатної лаванди не підходять.

5. З весни по осінь щомісяця рихліть землю в горщиках, додаючи в неї товчену яєчну шкаралупу, що підтримає лужний баланс ґрунту.

6. У зимовий час періодично зволожуйте повітря навколо кущиків, використовуючи обприскувач, і організуйте підсвітку.

7. Після закінчення періоду цвітіння укоротіть пагони для кращого кущування рослини і надання йому привабливої ​​форми. Санітарну обрізку можете виконувати в будь-який час. Пам’ятайте, що при обрізанні вузьколистої лаванди забороняється зістригати здеревілі частини пагонів. Зрізайте зелені частини на 1-2 вузла вище точки зростання.

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