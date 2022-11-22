Заміокулькас – чудова квітка для тих, хто шукає просту у догляді і невибагливу рослину

Останніми роками однією з популярних рослин серед квітникарів став заміокулькас або доларове дерево. Так, цю рослину часто дарують на дні народження і новосілля. Ще одна причина великої популярності доларового дерева – це те, що за ним доволі легко доглядати. Вирощування рослини в домашніх умовах не вимагає особливої уваги і навиків, інформує Ukr.Media.

Доларове дерево: особливості

Свою назву рослина отримала завдяки зеленому глянцевому листю. До складу одного листа входить приблизно десять пір'їн. Висота дерева при гарному догляді може досягати більше метра. Його корінь запасає воду, яка необхідна рослині в періоди посухи.

Доларове дерево, що виростає в домашніх умовах, цвіте рідко. Квітка рослини світло-рожева, світло-жовта або біла, вона може вирости до 8 см у довжину.

Доларове дерево, що виростає в домашніх умовах, цвіте рідко, але його квітка може вирости до 5 см

Щоб заміокулькас почав цвісти, йому необхідні певні умови: при дотриманні всіх правил цвітіння доларового дерева можна отримати вже в молодому віці.

Особливості вирощування заміокулькаса

В домашніх умовах за доларовими деревом доглядати зовсім неважко. Однак деякі нюанси в догляді рослини все ж є.

Освітлення. Заміокулькас світлолюбний, тому йому потрібно вибрати добре освітлене місце. Однак перші кілька днів квітка повинна адаптуватися до нових умов, тому їй потрібно підібрати місце з півтінню. Надалі рослину можна поставити на підвіконня, притіняючи її від прямих сонячних променів. Інакше листя може отримати опік і покритися жовтими плямами.

Температурний режим. Добре рости і цвісти доларове дерево буде в літній період при температурі в приміщенні +25°С. Взимку квітці потрібна нижча температура, за якої вона буде набиратися сил для активного росту в літній період. Квітникарі рекомендують тримати рослину при температурі не більше +16°С. Можна навіть виносити горщик з заміокулькасом на утеплену лоджію, якщо температура там не буде опускатися нижче +12°С.

Вологість повітря. Рослині необхідний вологий клімат, досягти якого можна різними способами. Оскільки листя у доларового дерева м'ясисте, то від нестачі вологості рослина страждати не буде. Встановлена на підвіконні рослина в опалювальний сезон буде почувати себе погано. Тому при таких умовах листя рекомендується протирати вологою ганчіркою.

Правила поливу і підгодівлі

Правильний режим поливу – це ключовий момент при догляді за доларовими деревом. Рослина може обійтися без вологи більше тижня. Тому заміокулькас відмінно підійде тим, хто часто або на тривалий час покидає свою квартиру.

Поливають рослину рясно, але тільки після повного просихання ґрунту в горщику. Занадто часто поливати заміокулькас не можна, оскільки його бульба може почати гнити. Саме тому на поверхні грунту і в піддоні не повинно бути застою води. Перелив для доларового дерева набагато страшніший, ніж пересушування ґрунту.

У період активного росту рослині потрібні живильні речовини. Тому раз на два тижні заміокулькас варто підгодовувати. Для цього використовуються добрива для кактусів або сукулентів, які продаються в спеціалізованих магазинах.

Взимку, якщо рослина буде в прохолодному приміщенні, полив і підгодівлю припиняють.

Пересадка доларового дерева

Коренева система рослини складається з щільних бульб, які досить уразливі. При необережній пересадці їх можна пошкодити, що часто призводить до загибелі квітки. Тому пересаджувати заміокулькас слід не поспішаючи і акуратно.

Пересаджують доларове дерево, застосовуючи такі правила:

Для заміокулькаса краще вибрати глиняний або керамічний горщик. Коріння рослини, розростаючись, легко може зламати пластикову ємність.

На дно горщика обов'язково потрібно покласти дренаж. Ґрунт можна купити в магазині. Слід вибирати земляну суміш, призначену для кактусів. Для хорошої повітропроникності в ґрунт рекомендується додати керамзит, який повинен бути дрібним.

Щоб не пошкодити коріння, пересадка здійснюється методом перевалки. Квітка разом із земляною грудкою дістається зі старого горщика, і акуратно встановлюється в заздалегідь підготовлену нову ємність. При цьому потрібно стежити, щоб верхні бульби приблизно на один сантиметр залишилися оголені. Повністю прикривати їх землею не можна.

Сік доларового дерева отруйний, і при попаданні на шкіру може викликати печіння і свербіж. Тому пересаджувати рослину потрібно обов'язково в гумових рукавичках.

Розмноження доларового дерева

В домашніх умовах розмножити заміокулькас можна трьома способами:

Живцювання. Цим способом дерево розмножується в тому випадку, якщо рослина вже доросла. Держак відрізається від оголеної знизу гілки, на якій утворилася невелика нирка. Корінці повинні з'явитися через 2-4 тижні. Догляд за живцем у цей час полягає в постійному зволоженні субстрату.

Поділ бульби. Кореневу систему доларового дерева можна легко розділити і розсадити по горщиках. Зробити це можна при пересадці дорослої рослини. Кожна поділена рослина повинна бути посаджена в горщик, який приблизно на 3-4 см в діаметрі ширший за кореневище. Ємність для посадки молодих рослин повинна бути не дуже глибокою.

Розмноження листочком. Це найпростіший, і в той же час тривалий спосіб розмноження доларового дерева. Бульба на таких листках може дозрівати протягом декількох місяців. Щоб прискорити цей процес, можна прикрити ємність поліетиленом, створивши розсаді тепличні умови.

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