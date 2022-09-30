Коли ми купуємо нову кімнатну рослину, дуже важливо знати, в якому місці її поставити і як правильно за нею доглядати. Адже від того, як пройде адаптація рослини до вашої оселі, залежить її подальший розвиток. І в першу чергу це стосується квітучих рослин: зробите помилку – і можете ніколи не дочекатися цвітіння.

Одна з найгарніших домашніх рослин, що цвіте, – це антуріум, який ще називають «чоловічим щастям». Коли на антуріумі розкриваються гарні покривала-приквітки, він надзвичайно привабливий, а щоб цей процес міг захоплювати вас регулярно, необхідно правильно доглядати рослину. Як саме – у детальному поясненні «Флориста-Х».

Освітлення

Антуріум найкраще почувається на вікнах зі східної чи західної сторони, оскільки для нормального росту рослині потрібне яскраве, але розсіяне світло. На північних вікнах рослина ростиме, але все ж світла може бути мало. На південній стороні антуріум потрібно ставити подалі від вікна або завішувати скло чимось, щоб прямі промені не потрапляли на листя в спекотні години.

Температура

Антуріум – досить теплолюбна рослина, тому навесні і влітку температура для нього повинна бути в межах від 22 до 28 °C, зниження нижче 18 °C може призвести до появи захворювань. З вересня до лютого включно підтримують температуру близько 16 °C, а антуріуму Шерцера потрібно зниження до 12-14 °C протягом кількох місяців. Підвищення та зниження температури в перехідні періоди мають бути плавними. Різкі перепади температури і протяги антуріум не любить.

Полив

Поливають антуріум під час вегетаційного періоду рясно, відразу після того, як ґрунт просихає на половину висоти горщика. Воду для поливу беруть відстояну і м'яку, найкраще підходить дощова вода. При поливі антуріуму потрібно користуватися правилами «краще недолити, ніж перелити», оскільки коріння антуріуму дуже швидко починає гнити, якщо субстрат буде постійно перезволожений. Зайву воду з піддона потрібно злити відразу після поливання.

Обприскування

Антуріум вимагає підвищеної вологості повітря (близько 90 %), оскільки недостатня вологість призводить до того, що рослина сповільнює розвиток. Листя антуріуму слід час від часу протирати вологою м'якою губкою, щоб зняти пил. Ще листя в теплу пору потрібно обприскувати (теплою відстояною водою), що також позитивно позначається на зростанні рослини, а сам горщик, для підвищення вологості навколо нього, бажано поставити на піддон із вологою галькою або керамзитом, але так, щоб горщик не був занурений у воду.

Обприскувати потрібно тільки листя, оскільки потрапляння води на квітки може призвести до появи на них плям і зниження декоративних якостей антуріуму.

Підживлення

Рослина потребує регулярного підживлення, але слід пам'ятати, що мінеральні добрива потрібно розводити вдвічі, порівняно зі стандартною рекомендованою дозою. Вносять добрива тільки навесні і влітку кожні 15-20 днів. Можна підживлювати антуріум за допомогою позакореневих підживлень – це роблять частіше, кожен тиждень-півтора.

Внесення органічних добрив буде дуже до речі, але в кімнатних умовах не завжди зручно їх проводити. Підходять настій курячого посліду або збродженого коров'яку, а також листовий перегній, коров'ячий або кінський напівперепрілий гній.

Цвітіння

Для стимуляції гарного закладення бутонів і наступного цвітіння антуріуму потрібно забезпечити прохолодну зимівлю протягом півтора-двох місяців (14-16 °C). Якщо догляд ведеться правильний, то цвітіння може тривати з кінця весни і до початку осені, а деякі гібриди антуріуму Андре можуть тішити цвітінням практично цілий рік.

Аби квітка краще цвіла, потрібно зрізати відцвілі суцвіття, що дозволить заощадити рослині сили для молодих квіток. Якщо ж є бажання отримати насіння, то квітки потрібно штучно запилити, переносячи пилок з однієї квітки на іншу за допомогою м'якого пензлика. Якщо зрізати квітки, що добре сформувалися, то у вазі вони можуть простояти від 20 до 35 днів, а не до кінця сформовані качани в'януть дуже швидко – не простоять і 5 днів.

Пересадка

Антуріум пересаджують на початку активного росту (лютий-березень) або з березня по серпень, якщо в цьому є потреба, і роблять це акуратно, оскільки коріння і листя дуже легко пошкодити. Молоді екземпляри пересаджують щорічно, при цьому горщик щоразу на 1-2 см збільшують у діаметрі. Дорослі рослини пересаджують за необхідності (якщо горщик став малий), але зазвичай не частіше, ніж раз на два-три роки.

Горщик для посадки беруть пластиковий, оскільки в керамічному температура ґрунту зазвичай трохи нижча за температуру повітря. Горщик беруть не так широкий, як високий, а на дно потрібно насипати дренажний шар із дрібнобитих цеглин, щоб вода в горщику не застоювалася. Повітряні корені можна обкласти мохом сфагнумом і періодично його зволожувати. Субстрат має бути пухким, добре пропускати вологу і повітря.

Земельну суміш складають з однієї частини дернової землі, двох частин торфу і стільки ж рубаного моху сфагнуму. Підходить і суміш із рівних частин торфу, піску і листяної землі, але краще додати ще хвойної кори і дрібних шматків деревного вугілля. Можна вирощувати в корі без добавок, але при такому вирощуванні антуріуму необхідні регулярні внесення добрив.

Ще один варіант – керамзит, соснова кора і грубий торф. Підходить також субстрат, складений із пемзи (1-3 см у діаметрі), кори соснових дерев (3-5 см у діаметрі), напівперепрілого кінського гною і грубого торфу (2:2:1:1). Суміші можна міняти при кожній пересадці.

Антуріум з насіння

Для розмноження антуріуму насінням потрібно для початку це насіння отримати. Зробити це краще самостійно зі своїх квітів, оскільки сіяти насіння потрібно відразу після збору, позаяк воно дуже швидко втрачає прорісність. Щоб отримати насіння, квітку слід штучно запилити – для цього переносять пилок з одного качана на інший. Найкраще так зробити кілька разів з інтервалом у кілька днів. Плоди антуріуму – ягоди з насінням. Насінню потрібно від 8 до 10 місяців, щоб дозріти. Насіння витягують із плоду, промивають, а потім обробляють слабким розчином марганцівки.

Сіють насіння антуріуму в пухкий і легкий субстрат із тонким шаром перліту зверху: насіння розкладають на поверхні і трохи вдавлюють у ґрунт. Контейнер із насінням накривають склом, температуру підтримують у районі 22 °C. Сходи мають з'явитися протягом кількох тижнів.

Коли у паростка з'явиться пара справжніх листків, його пікірують у легкий субстрат, у складі якого можуть бути хвойна або листова земля, а також деревне вугілля, коров'як і верховий торф. Паростки ще доведеться кілька разів пікірувати в більші горщики в міру розвитку. Перший раз зацвісти антуріум може вже за кілька років, але квіти будуть слабкими і недорозвиненими. За правильного догляду перше справжнє цвітіння проходить на четвертий або на п'ятий рік. Гібридам антуріуму Андре може знадобитися трохи більше часу. Зазвичай розмноження насінням призводить до втрати сортових якостей рослини і зниження декоративності.

Розмноження живцями

Антуріум простіше розмножувати вегетативно – за допомогою верхівкових живців або стебловими відростками. Бічні відростки можна відокремити від материнської рослини і посадити в окремий горщик. Спочатку краще укоренити відростки, якщо коріння на них відсутнє або розвинене слабко. Укорінюють їх у перліті або звичайному піску: накривають склом, зволожують і провітрюють, температуру підтримують у районі 22-24 °C. Верхівкові живці вкорінюються таким же чином. Коли з'являється коріння, рослини висаджують у ґрунт.

Отруйність

Антуріум є досить отруйною рослиною, тому потрібно стежити, щоб діти і тварини не жували листя і плоди, які можуть викликати харчове отруєння, а також подразнення шкіри і дерматит.