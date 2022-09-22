З настанням холодної осені, коли все довкола стає сірим і неприємним, важливо оточувати себе яскравими та позитивними речами, які можуть підняти настрій. Вдома таку затишну атмосферу допомагають створювати рослини, особливо ті, що гарно цвітуть, цікаво виглядають та наповнюють оселю приємним ароматом.

Якщо ви вже маєте поважну колекцію орхідей, декілька кактусів і фікусів, то можете звернути увагу на щось більш рідкісне. ZAXID.NET зібрав 15 не дуже популярних, але досить цікавих екзотичних рослин, які можна виростити в кімнатних умовах.

Мурайа

Це представник цитрусових, хоча рослина з першого погляду абсолютно на них не схожа. Мурайю ще називають деревом японських імператорів. Листя мурайї дрібні, округлі, ароматні. Цвітіння тривале, білі ароматні квітки практично не перестаючи з'являються на рослині. Плоди – їстівні ягоди червоного кольору.

Карісса

Ця домашня рослина зветься ще кімнатною сливою, вона має невеликі розміри. Дрібне довгасте листя покрите восковим нальотом. Цвітіння пишне, тривале, за ароматом нагадує жасмин. Плоди карісси нагадують сливу, їстівні при повному дозріванні.

Трахіандра

Ця цікава на вигляд рослина поширена в Південній Африці. Популярність кімнатної декоративної рослини трахіандра отримала через незвичайне листя, закручене в спіраль. Серед квітникарів ця рослина часто називається космічною.

Евкаліпт цитрусовий

Цінна лікарська рослина, відома своїми фітонцидними властивостями. Використовується для профілактики та лікування захворювань дихальних шляхів і порожнини рота. Довгасте листя евкаліпта з загостренням на кінці мають виражений цитрусово-евкаліптовий аромат.

Маракуя (пасифлора)

Ця тропічна ліана характеризується швидким ростом. Її пагони мають потребу в опорі, в іншому випадку рослина має недоглянутий, неохайний вигляд. Плоди маракуї можна їсти або готувати з них повидло чи додавати у десерти. Їх також застосовують в лікувальних і косметологічних цілях. Маракуя красиво цвіте: квіти мають дуже складну будову: складаються з п'яти тичинок, п'яти пелюсток та п'яти чашолистків. У діаметрі вони досягають 3 см.

Кеннедія чорна

Квітки у цієї ліани дуже рідкісного, майже чорного кольору. Вони невеликого розміру (до 4 см в діаметрі), але цвітуть рясно і тривало. Якщо вирішите завести кеннедію, врахуйте, що при доброму догляді вона сильно розростається (довжина пагонів може сягати 6 метрів).

Вельвічія

Це рослина – одна з найдивовижніших на планеті. Вона складається з двох довгих листів, які стирчать із землі. У природних умовах їх довжина може досягати 4 м, в квартирі чи будинку рослина так сильно не розростеться. В домашніх умовах вельвічію вирощувати дуже легко: рослина зовсім невибаглива до грунту, її достатньо утримувати в теплі і зрідка поливати.

Макадамія

«Діамантовий горіх», як ще називають цю рослину, належить до сімейства протеїнових. Зустрічається макадамія переважно в Австралії, Бразилії і на Гаваях. У природних умовах дерево може досягати 15 м у висоту. Втім цю рослину можна вирощувати і вдома у горщику. Макадамія особливо цінується за декоративне листя, яке створює особливу атмосферу вдома.

Макадамія добре почувається в зимових садах і оранжереях. Біло-рожеві квітки рослини досить оригінальні: бутони розпускаються на довгому суцвітті, а плоди рослини – солодкуваті горіхи. При гарному догляді макадамія може плодоносити в домашніх умовах на 8-12 рік.

Сарраценія

Саррацентія неодмінно сподобається тим, хто любить рослин-хижаків. Це трав'янистий багаторічник, який росте в Північній Америці. Особливість квітки полягає в тому, що час від часу вона живиться комахами. Однак на відміну від більш відомих квітникарям венериної мухоловки або росички, сарраценія не зачиняє свою пастку. Комахи, які залетіли у «чашку» хижака, просто тонуть у в'язкій і липкій рідині.

Баухінія

Тропічне орхідне дерево баухінія неодмінно зацікавить всіх любителів орхідей. І хоча ці рослини не родичі, в одному вони схожі: обидві рослини мають чудове цвітіння. В домашніх умовах баухінія – це невелике деревце з ніжними блідо-рожевими квітками. За формою бутони тропічної гості нагадують квітки орхідеї. Ось тільки цвіте баухінія нетривало: квітки розпускаються вранці і тримаються приблизно протягом доби.

Такка

Особливість такки, безумовно, в її неймовірних квітках, які за формою і кольором нагадують кажана. Рослина має довгі квітконоси (до 25 см), які рухаються при слабкому вітрі. Рослина не дуже велика, але виразно ефектна. В домашніх умовах вона зазвичай виростає у висоту до 40 см. В природі такка – досить живуча культура, яка може перебувати в різних умовах і на різних ґрунтах. Тому цю тропічну рослину цілком можна адаптувати і до кімнатних умов.

Фрейсінетія

Всім, хто обожнює кімнатні ліани, варто звернути увагу на фрейсінетію. Це незвичайний ліаноподібний чагарник з яскравими квітками, який цілком можна вирощувати в домашніх умовах. Його листя покриті тонкими колючками і розташовані на верхівці стебел. Нижче на голих частинах пагонів утворюються повітряні корені, завдяки яким рослина може чіплятися за нерівні поверхні. Додають екзотичності фрейсінетії і незвичайні квітки. Вони дрібні й зібрані в суцвіття. Попри настільки незвичайний вигляд і екзотичне походження, рослину нескладно вирощувати в кімнатних умовах.

Брахихітон

Гідний екземпляр для поповнення колекції екзотичних рослин, який останнім часом стає все популярнішим серед квітникарів. Привертає увагу до квітки не тільки назва, але і незвичайний вигляд. Рослина має потовщений стовбур, що нагадує пляшечку, з горлечка якої стирчать зелені пагони з листям. За це брахихітон ще називають пляшковим деревом. У природі рослина має колосальні розміри, зате в домашніх умовах більше нагадує бонсай.

Дісхідія гребінцева

Ця рослина має зацікавити квітникарів, які практикують вирощування в квартирі епіфітів. Екзотичність рослини полягає передусім в листках, які виглядають, як надувні кульки. Створюється враження, що достатньо тільки проколоти їх голкою, і вони одразу здуються або навіть тріснуть. Всередині листові пластини порожнисті і служать для того, щоб запасати вологу на випадок посухи. А ось цвітіння у дісхідії досить непоказне, хоча квітки можуть з'являтися в будь-яку пору року.

Спатодея

«Вогняне дерево», «тюльпанове дерево» або «дерево-фонтан» – все це назви однієї рослини – спатодеї. Вона отримала такі прізвиська за своє пишне цілорічне цвітіння і яскраві квітки, що нагадують за формою тюльпани. У кімнатних умовах рослина виростає значно меншого розміру, ніж у природі, а також відрізняється більш скромним цвітінням. І все ж для екзотичного квітника вона підходить ідеально.

За матеріалами Ukr.Media та VseRoste

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